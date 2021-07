Ile Maurice: Rapport de la commission Britam - Bhadain réagit

Roshi Bhadain réagit après que le rapport de la commission d'enquête sur l'affaire Britam a été déposé au Parlement ce mardi 27 juillet.

«Cette soi-disant commission est un outil politique machiavélique qui a pendant quatre ans opéré sous une «perception of bias». L'auteur passe d'ailleurs beaucoup de temps et d'écriture à se justifier pour dissimuler vainement son «bias» et celui de Sattar Hajee Abdoola, membre notoire de Lakwizinn. Face à cela, et un contenu fabriqué et mensonger pour «zet labou», leur rapport n'est qu'un chiffon de 352 pages «pou Lakwizinn souy so bann karay sal», déclare-t-il à l'express.