Ile Maurice: MV Wakashio - Le Syndicat des employés du port réclame le rapatriement des 12 marins bloqués

La Mauritius Transport Port Employee's Union (MTPEU) a, lors d'une conférence de presse ce mardi 27 juillet, au Mauritius Sailors' Home Society (MSHS), sollicité l'intervention des autorités pour le rapatriement des 12 membres d'équipages du MV Wakashio.

Ces derniers, au-delà de leur accord contractuel avant l'accident, sont toujours bloqués à Maurice depuis maintenant plus d'un an. «Sur une base purement humanitaire, nous exhortons les autorités à faire preuve de compassion et d'indulgence pour clore rapidement le dossier en vue de mettre fin aux souffrances psychologiques et aux traumatismes quotidiens que subissent les membres de l'équipage restants», écrit le président T. Puryag et son co-négociateur, M. Ibrahim. Le cas d'un jeune officier qui faisait son voyage inaugural et qui n'a rien à voir avec la gestion du vraquier et de sa politique mais qui se retrouve également pénalisé, a été cité comme exemple.