Cote d'Ivoire: Reconnaissance - Le département de Kani va celebrer le Président Ouattara les 30 et 31 juillet 2021

Le département de Kani, dans la région du Worodougou, sera en fête les vendredi 30 et samedi 31 juillet à la place publique. Ce sera deux jours de festivités et de reconnaissances des cadres de la région, de la Famille Kani la Belle et la Coordination Kaniga Diaspora (CKD)-RHDP envers le président de la République Alassane Ouattara. Autour du sénateur-maire Yaya Méïté, le président du comité dorganisateur, il y a des noms importants comme lavocat et député Me Abdoulaye Ben Méïté, le DG de la Sotra, Bouaké Méité et les responsables de CKD France Vangah Méité et Naïma Méité.

Ce nest un secret pour personne que les populations de Kani restent dévouées aux idéaux du président Ouattara. Si les cadres, élus, filles et fils de Kani rendent hommage au président Ouattara, cest pour toutes les actions de développement quil a menées dans leur département. On peut citer pèle mêle, les infrastructures routières et de santé, les écoles, lélectricité en permanence, leau courante qui coule à flot...

Lun des gestes symboliques de SEM Alassane Ouattara pour Kani est la nomination de M. Bouaké Fofana comme ministre de lAssainissement et de la Salubrité. Homme choyé de la région, le ministre Bouaké Fofana est décrit comme un grand bosseur, un amoureux de sa région et un serviteur incontesté de lEtat. Pour ses parents, ce sont toutes ces qualités qui ont valu à M. Fofana dêtre appelé au gouvernement de la République de Côte dIvoire.

Depuis lannonce de lévènement, la mobilisation est sans faille. Plusieurs villages et campements feront le déplacement de Kani. Ce sont Morondo, Djibrosso et les 14 villages de Kani. La ferveur de la fête a touché l'ensemble des campements baoulé qui ne veulent rien rater de cet hommage au président de la République.

Le menu de ces journées dhommage au n°1 ivoirien est riche et varié. Tout démarre le 30 juillet par la soumission de lévènement à la protection dAllah. Il y aura donc une lecture coranique à 20h. Le samedi 31 juillet est la journée la plus chargée de Kani. On commencera par une séance de bénédictions. Puis suivront les danses folkloriques de la région. Et enfin, viendront les allocutions. La grande clôture de cet hommage au président de la République sera un concert géant et gratuit que lorganisation offre aux populations.