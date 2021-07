Burkina Faso: Plus jamais ça !

De plus en plus, on fait le constat que même des centres de santé font l'objet d'attaques de la part d'individus armés non identifiés. Le dernier cas en date a été l'attaque perpétrée contre le Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Kimini dans la commune de Niangoloko, au cours de laquelle les assaillants dont on dit qu'ils étaient âgés de 15 à 16 ans, ont emporté trois motos et procédé au pillage systématique du dépôt pharmaceutique, les recettes journalières y comprises. Franchement, trop, c'est trop ! Car, pourquoi s'attaquer à un centre sanitaire dont la vocation première est de voler au secours des personnes malades ? Plus jamais ça !