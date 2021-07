Afrique: Riposte à la Covid-19 - Ecobank reçoit une facilité de financement de 50 millions de dollars de Cdc

Cdc Group, l'institut de financement du développement du Royaume-Uni et investisseur d'impact, a annoncé la mise en place d'une facilité de financement du commerce de 50 millions de dollars EU au profit de Ecobank International (Ebi SA), filiale du Groupe Ecobank, basée à Paris.

Selon un communiqué de presse, il s'agit du premier partenariat de Cdc avec Ebi SA. Cette initiative vise à fournir des liquidités systémiques à des marchés peu développés et une aide cruciale au financement du commerce pour des banques et des entreprises locales en Afrique.

« Notre partenariat avec Ecobank offre à Cdc l'occasion de soutenir le commerce là où le besoin s'en fait le plus sentir. Maintenir la fluidité du commerce sur le continent est une priorité de la stratégie de Cdc face à la Covid-19, et nous sommes ravis que notre capital patient puisse aider les entreprises qui sont au cœur de l'activité économique sur nos marchés. Nous restons déterminés à jouer notre rôle pour combler le déficit de financement du commerce en Afrique, en contribuant à faciliter la croissance des entreprises et des emplois, et en renforçant la résilience à long terme », a déclaré Admir Imami, directeur du financement du commerce et de la chaîne d'approvisionnement, à Cdc Group.

« Notre partenariat avec Cdc pour améliorer le financement et les capacités arrive à un moment décisif de l'histoire de l'Afrique, où la relance est absolument nécessaire après les difficultés engendrées par la Covid-19 mais aussi où la Zone de libre-échange continentale africaine crée d'immenses opportunités de commerce et d'investissement. Nous nous réjouissons de l'opportunité de travailler avec des institutions de financement du développement telles que Cdc pour réaliser le potentiel de l'Afrique et stimuler durablement son développement économique », a précisé Akin Dada, directeur général de la banque de grande clientèle et d'investissement du Groupe Ecobank.

« Ce partenariat avec Cdc permettra à Ebi SA de soutenir davantage le commerce africain. Dans le contexte difficile de la Covid-19, il est d'autant plus important d'accroître la capacité de financement du commerce de Ecobank, afin que la banque puisse mieux servir ses clients en Afrique. Ecobank pourra ainsi continuer à contribuer à la création de valeur ajoutée et à la croissance durable sur le continent », a ajouté Jean Erwin Nizet, directeur général délégué d'Ebi SA.