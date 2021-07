Sénégal: Tournoi de qualification LDC - Nguenar Ndiaye rapproche Dakar SC du titre

Mindelo — L'attaquante de l'AS Dakar Sacré Cœur, Nguenar Ndiaye auteure de deux nouveaux buts ce mardi, a permis à son équipe de battre celle des Seven Stars du Cap Vert (2-1) et de se rapprocher de la qualification pour la première édition de la Ligue africaine des champions féminine.

Les choses avaient pourtant mal commencé pour l'équipe championne du Sénégal menée par 0-1 par l'équipe locale sur penalty à la dernière minute de la première période.

Le penalty sifflé par l'arbitre a été transformé par Lucia Semedo à la grande joie des rares privilégiés ayant fait le déplacement au

stade Aderito Sena de Mindelo.

En deuxième période, c'est Nguenar Ndiaye qui prend les choses en mains et sur un rush parti de son camp, elle bat en pure vitesse l'arrière garde capverdienne avant de loger la balle d'un tir dans la lucarne adverse à la 50-ème minute.

A la 74-ème minute, elle prend encore une fois ses responsabilités

sur un penalty sifflé en faveur de son équipe pour le transformer et inscrire le but du 2-1 et de la victoire.

Avec ce deuxième succès en autant de sorties, l'AS Dakar Sacré Cœur peut se contenter vendredi lors de la 3-ème journée d'un nul contre l'AS Mandé du Mali qui a dominé Determine Girls du Liberia 4-0.

Mais l'entraîneur Ababacar Ndiaye et son attaquante, Nguenar

Ndiaye refusent de jouer petit bras.

"A chaque match, le mot d'ordre, c'est la victoire et nous

ferons tout pour remporter notre 3-ème match", a dit le technicien conforté par sa meilleure joueuse.

"Moi en plus de la victoire, je peux encore marquer pour prendre

le titre de meilleure buteuse", a ajouté l'attaquante auteure de quatre réalisations depuis le début du tournoi.

A l'issue des deux premières journées, l'AS DSC mène le bal

avec six points (+2). Elle est suivie par l'AS Mandé 4 points (+4), des Seven Stars (1 point) et des Determine Girls (0 point).

Le vainqueur du tournoi représentera la zone en Ligue africaine des champions féminine prévue en Egypte.