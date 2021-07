Cote d'Ivoire: Deux mois après le relèvement des inspecteurs civils - Le ministre Amadou Koné au centre d'examen théorique du permis de conduire d'Abidjan

Deux mois après le relèvement des inspecteurs civils, remplacés par des gendarmes, le Ministre des Transports Amadou Koné a effectué, le lundi 26 juillet 2021, une visite de travail au centre d'examen théorique du permis de conduire d'Abidjan.

Le premier responsable du département des tra'sports est allé se rendre compte des activités et prendre des mesures appropriées pour faciliter le travail des inspecteurs gendarmes. A cette occasion, le ministre Amadou KonéIl a félicité le Colonel Vincent Amessan et son équipe pour leur dévouement. Et ce, dans la lutte contre la corruption dans les examens du permis de conduire.

C'est le 24 avril 2021 que le ministre des transports a suspendu tous les inspecteurs du ministère des transports assurant les examens de code de la route et de conduite des candidats au permis de conduire. En attendant la réforme complète du système conduisant à l'obtention du permis de conduire, ce sont les gendarmes qui ont éte commis pour diriger les examens de conduite pour les aspirants au sésame de la conduite.

"Le gouvernement veut ainsi circonscrire les accidents de plus en plus nombreux et tragiques. Si d'autres raisons notamment l'état des véhicules en circulation sont régulièrement en cause, la défaillance humaine est aussi une cause régulière. Avec des permis de obtenus sans avoir piloté une seule fois un véhicule. Ni connaître le code de la route. Le ministère des transports, tout en confiant cette tâche aux gendarmes pour une période de trois mois, entend accélérer la mise en œuvre des réformes qui, n'eussent été les incidences de la pandémie de covid 19, auraient déjà connu leur application"' rapporte un article de Bledson Mathieu, dans Fraternité Matin.