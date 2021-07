Cote d'Ivoire: Orientation des élèves et étudiants - Deux cadres de coaching et de partage d'expériences annoncés

Le groupe TgMaster, structure ivoirienne spécialisée dans le coaching et la facilitation de l'accès des élèves et étudiants ivoiriens et africains aux grandes écoles et universités de réputation mondiale, prévoit de tenir les jours à venir deux de ses événements phares.

Il s'agit dans un premier temps de l'Apéro binguiste qui est à sa 8e édition et qui se tient ce samedi 31 juillet, à l'hôtel Palm Club de Cocody et la Quinzaine de l'orientation qui, elle, débutera le 2 août en mode virtuelle à travers une plateforme digitale mise en place par TgMaster.

Ces événements ont été annoncés le 26 juillet, au cours d'une conférence de presse tenue par le directeur général de TgMaster, Achille Koukou, au siège de la structure à Cocody-Attoban.

Cette 8e édition de l'Apéro binguiste qui est une rencontre d'échanges et de networking avec les anciens diplômés des meilleures écoles et universités au monde, aura comme invité spécial Daouda Coulibaly, le directeur régional d'Attijariwafa Bank. Il partagera son parcours avec les nouveaux bacheliers et étudiants attendus à l'événement.

« C'est très important pour les élèves qui vont entamer la formation supérieure d'avoir une bonne orientation. Le partage des expériences de leurs devanciers leur sera donc bénéfique dans le choix de leurs futurs établissements. L'Apéro binguiste et la Quinzaine de l'orientation sont donc deux événements privilégiés que les nouveaux bacheliers et les étudiants ne doivent pas manquer », a expliqué Achille Koukou.

Créé en 2013, le groupe TgMaster a su s'imposer comme un acteur de référence dans l'éducation en Afrique à travers ses programmes qui ont permis d'accompagner plus de 300 étudiants en Afrique qui ont intégré les meilleurs business school à l'international.

Toujours motivé par son ambition d'accroître l'employabilité des jeunes grâce à une formation de qualité, le groupe lance au titre de l'année 2021-2022 TgMaster University, une université privée en partenariat avec des écoles françaises de référence.