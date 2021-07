Ghana: André Ayew - «Mon objectif est de gagner des titres »

Libre de tout contrat depuis son départ de Swansea, André Ayew s'est engagé avec Al-Sadd au Qatar.

En fin de contrat avec le club gallois de Swansea, André Ayew quitte l'Europe. Le milieu offensif, formé à l'Olympique de Marseille, s'est engagé pour deux ans, jeudi 22 juillet, avec Al-Sadd au Qatar. Le Ghanéen, fils d'Abedi Pelé et frère de Jordan Ayew, va évoluer sous les ordres de Xavi, l'entraîneur du champion du Qatar.

André Ayew s'est exprimé pour la première fois ce lundi en tant que nouvelle recrue de la formation qatarie. «Mon objectif est de gagner des titres, de rendre les fans heureux, de faire de gros efforts et d'essayer de gagner la Ligue des champions de l'AFC.Je suis très heureux et fier d'être membre et joueur d'Al Sadd Club, un moment important pour moi et ma famille, en raison de ce que le club d'Al Sadd a donné à ma famille dans le passé, alors quand le club m'a proposé un contrat, j'ai convenu directement et je suis sûr que nous gagnerons plus de championnats», a déclaré Ayew au site officiel du club.

Le capitaine des Black Stars a également évoqué le parcours de son père (Abedi Pélé) qui avait aussi évolué à Al Sadd. « Il y a certainement de bons souvenirs que j'ai gardés de mon père lorsqu'il jouait avec Al Sadd dans le passé, il m'a beaucoup parlé d'Al Sadd et du Qatar, et il m'a aidé à prendre la bonne décision de jouer pour Al Sadd », a-t-il conclu.