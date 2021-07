Congo-Brazzaville: Force publique - Deux colonels de police prennent le commandement à Brazzaville

Nommés respectivement commandant territorial des forces de police et commandant du groupement mobile de la police, le colonel Louis Lando Ngoyo et le lieutenant-colonel de police Achille Gabia Yongo ont officiellement pris leurs fonctions le 27 juillet à Brazzaville, en présence du commandant des forces de police, le général Jean François Ndenguet.

« A compter de ce jour, vous reconnaîtrez comme commandant territorial des forces de police, et commandant du groupement mobile de Brazzaville, vos chefs, le colonel Louis Lando Ngoyo et le lieutenant-colonel Achille Gabia Yongo. Vous leur obéirez sur tout ce qu'ils vous commanderont pour l'intérêt du service dans l'exécution des recommandations de la police, dans l'observation des lois de la République et pour le succès de la police nationale, conformément à la Constitution », a déclaré le général Jean François Ndenguet.

Le nouveau commandant territorial des forces de police de Brazzaville a assumé plusieurs fonctions. De 2006 à 2012, il a été commissaire spécial ; commissaire central de police de la Mfoa ; directeur de la sécurité aux frontières de 2019 à 2021. Officier et commandeur, il est détenteur d'une médaille d'officier de police, d'une médaille d'honneur de la police.

De son côté, le nouveau commandant du groupement mobile de la police fut commissaire central de la ville de Dolisie (département du Niari) et commissaire central Tsiémé (département de Brazzaville).

Le colonel Louis Lando Ngoyo a reconnu que la tâche est lourde. « Ce que je peux dire pour l'instant, merci de l'attention portée par le président de la République et le gouvernement, ainsi que les autorités de la force publique à mon égard. Pour le reste, c'est de se battre et faire de telle sorte que la police soit au milieu de la population ; faire une police de proximité ; faire de telle sorte qu'il y ait une bonne cohabitation entre la population et la police », a-t-il indiqué.

Notons que la cérémonie a été clôturée par une parade militaire.