Congo-Kinshasa: Nord-Kivu et Ituri - Une dotation de l'OMS en médicaments et équipements contre la Covid-19

Les équipements médicaux reçus auprès de l'Organisation mondiale de la santé sont constitués d'un moniteur multiparametrique et accessoires, les concentrateurs d'oxygène, masques d'oxygène adultes, masques d'oxygène enfants, Lunettes à Oxygène adulte et enfant, les saturomètres/Oxymètre de pouls portables, les masques FFP2, les blouses d'isolement, les écrans faciaux, Microtubes, gants d'examen Latex, les combinaisons, etc.

L' important lot de médicaments et équipements destiné aux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, plus précisément pour les villes de Goma et de Bunia, a été réceptionné dernièrement par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani.

Lors de la cérémonie de la réception de ce lot, le Dr Jean-Jacques Mbungani a rappelé la nécessité de respecter scrupuleusement les mesures barrières édictées par le gouvernement. Il a, par ailleurs, appelé les Congolais de manière générale à se faire vacciner afin d'atteindre l'immunité collective pouvant conduire à la reprise de la vie normale.