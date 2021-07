Afrique Centrale: Cecafa U23 2021 - Deuxième défaite de la RDC face à l'Ouganda

Les Léopards U23 de la République démocratique du Congo ont été battus, le 26 juillet, à Bahir Dar en Ethiopie, par zéro but à un, en match de classement pour la cinquième place de la 61e édition du tournoi du Conseil des fédérations de football de l'Afrique de l'Est et du centre (Cecafa) de moins de 23 ans.

C'est la deuxième défaite des joueurs du sélectionneur Jean Claude Loboko, après celle subie contre la Tanzanie en match de poules.

Pour ce deuxième face-à-face avec les Cranes d'Ouganda après l'égalité de zéro but partout en match de groupe, les jeunes congolais n'ont pas pu garder leur cage inviolée.

L'unique but de la partie a été l'œuvre de l'attaquant ougandais Najib Yiga. Notons que les Léopards U23 ont disputé trois matchs au cours de ce tournoi, avec un bilan morose de deux défaites, un match nul et zéro but marqué. Ils joueront le mercredi 28 juillet contre les Walyas d'Ethiopie (pays hôte du tournoi) pour la septième du tournoi.