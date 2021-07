Congo-Brazzaville: Education - Les épreuves écrites du BEPC lancées au CEG 30 mars

Le préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paka, a officiellement lancé le démarrage des épreuves écrite du BEPC, le 27 juillet, au CEG 30 mars situé dans l'arrondissement 3Tié-Tié devant le directeur départemental de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabetisation, Jean-Baptiste Sitou, et les membres du jury.

Les 34450 candidats inscrits au brevet d'études du premier cycle (BEPC) session de juillet 2021 à Pointe-Noire ont commencé l'examen comme tous les candidats du pays par les épreuves de mathématiques et d'histoire-géographie. Les candidats de Pointe-Noire ont été placés dans neuf centres répartis en six zones urbaines et rurales afin de les rapprocher de leurs centres d'examen.

Par ailleurs, un centre spécial a été créé au lycée Trois-Glorieuses pour permettre aux candidats n'ayant pas retrouvé leur centre et ceux qui n'ont pas de code à barres de passer l'examen dans la quiétude en attendant de régler leur situation. Soulignons que les épreuves écrites vont se poursuivre jusqu'au 30 juillet. Ce 28 juillet, les candidats affrontent respectivement les épreuves de science de la vie et de la terre et l'Anglais.