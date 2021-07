Congo-Kinshasa: Quibdó África Film Festival - Bimpa production représente la RDC

Heart of Africa (Cœur d'Afrique), Awa et La star sont ses trois réalisations répertoriées parmi les quarante-trois films de la sélection officielle de l'événement cinéma international dont la troisième édition se tiendra du 14 au 18 septembre à Pointe-Noire.

D'un ton enjoué, Tshoper Kabambi, directeur de Bimpa production, a annoncé la sélection des trois réalisations au Quibdó Africa Film Festival (QAFF). « Avec ces trois films en sélection, c'est le cinéma congolais mais aussi la RDC qui gagne de plus en plus en notoriété », a-t-il dit. Et dans la foulée, il a fait part au Courrier de Kinshasa de la proximité de la troisième édition de l'événement qui semble lui convenir partant de la certitude de pouvoir y prendre part.

« Le festival dont le promoteur est d'origine congolaise s'est toujours tenu à Cuba jusqu'ici. Il sera délocalisé pour la première fois à Pointe-Noire », nous a-t-il averti. Et de poursuivre : « Bimpa production va y présenter trois films HOA, Heart of Africa ou Cœur d'Afrique, Awa de Deborah Bassa et La star, dernière réalisation de Kevin Mavakala ».

Les trois films de Bimpa production seront les seuls de la RDC à être vus au QAFF. Un peu maigre comme participation quand on sait que quarante-trois sont sélectionnés. Cela reste pourtant une joie pour Tshoper à savoir qu'Awa ! et La star sont répertoriés parmi les vingt-quatre courts métrages en compétition pour cette édition.

Et qui plus est, sa réalisation personnelle, Heart of Africa ou Cœur d'Afrique, selon qu'il est question de la version en anglais ou en français, est au nombre des cinq longs métrages de fiction en lice. Notons que ce film dont les personnages principaux sont le Congolais Moyindo Mpongo et l'acteur hollywoodien Brandon Ray a été sacré Écran d'or du meilleur film aux Écrans noirs de Yaoundé en novembre dernier. De plus, l'Écran du meilleur acteur a été attribué à Moyindo qui campait le rôle de Ngandu dans le film.

Par ailleurs, d'un autre côté, c'est en qualité de producteur que s'est réjoui Tshoper. « Le mois dernier notre ingénieur Cédric Mbongo a remporté le prix du meilleur son à l'Aspiring Youth Short Film Festival en Inde pour le compte de "La star " de Kevin Mavakala », a-t-il précisé.