Madagascar: Basketball / « Young coach » - Des nouveaux diplômés à Analamanga

Trente-cinq prétendants ont décroché leur diplôme de « Young coach » en basket-ball à Analamanga. La formation se poursuit dans les autres ligues.

La famille des entraîneurs diplômés du « Young Coach » s'agrandit. Ils étaient 41 entraîneurs dont deux femmes et 39 hommes issus de la ligue Analamanga qui ont répondu à l'appel pour la formation proposée par le Conseil des entraîneurs de basket-ball de Madagascar (CEBB) en collaboration avec la Fédération malgache de basket-ball (FMBB). Ils étaient à l'écoute du directeur technique national (DTN) Angelot Razafiarivony et son équipe durant une semaine, notamment du 20 au 27 juillet à l'Académie nationale des Sports à Ampefiloha. Ces nouveaux entraîneurs de basket-ball ont reçu leur diplôme, hier, à la fin de leur stage. En effet, la formation était divisée en deux parties, entre autres, la théorie et la pratique. Ainsi, 39 coaches ont terminé la formation jusqu'à la fin. Trois apprenants n'ont pas réussi leur test, tandis que Louis Ernest Andriambelosoamanana est le major de cette promotion avec la mention bien.

Formation décentralisée. Le président de la FMBB, Jean Michel Ramaroson a assisté à la cérémonie de remise du certificat à Ampefiloha. Il a remercié les formateurs et a félicité tous les participants. « Votre détermination est très importante et ne dépend pas de qui vous êtes, des entraîneurs nationaux ou des joueurs. Un coach doit apprendre les bases comme cela. C'est le chemin pour devenir un vrai entraîneur, et avant d'être diplômé niveau 1 de la FIBA. Cette formation est un grand succès. Vous avez désormais la grande responsabilité de transmettre aux joueurs, surtout aux jeunes, tout ce que vous avez appris durant la formation », a-t-il fait savoir. Dans la foulée, le président a encouragé les instructeurs à mettre à jour leurs connaissances.

« Le basket-ball évolue chaque mois. Pour cela, il ne faut pas rester sur la notion des systèmes habituels, mais il faut toujours suivre les nouvelles techniques et règlements concernant le ballon orange », a-t-il martelé. Le président a aussi annoncé la collaboration entre la fédération et l'Académie des Sports. La formation « Young coach » du CEBB continuera sa tournée dans les ligues régionales. Ce sera le tour d'Alaotra Mangoro de l'accueillir du 12 au 18 août prochain. Les techniciens rejoindront ensuite les coaches de la ligue Atsimo-Andrefana.