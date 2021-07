Madagascar: Jeux olympiques / Judo - Damiella s'incline par ippon

Défaite en seizièmes de finale de la catégorie -63 kg pour Damiella Nomenjanahary, aux JO. Elle a été battue par l'Italienne Maria Centracchio, hier au Nippon Budokan de Tokyo.

Damiella Nomenjanahary a tenu un peu plus d'une minute. Face à elle s'est dressée l'Italienne Maria Centracchio, hier matin, au Nippon Budokan de Tokyo.

Il s'agissait de la première apparition aux Jeux Olympiques, autant pour l'une que pour l'autre. Au terme de leur face-à-face, la judokate malgache s'est inclinée par Ippon (0-10).

Leur affrontement a débuté vers 5h45, heure malgache. Celui-ci a duré exactement 1min 05sec.

Fin de parcours donc pour Damiella Nomen- janahary. Elle quitte le Nippon Budokan après son premier combat, qui comptait pour les seizièmes de finale de la catégorie -63 kg. Les statisticiens diront que la logique a été respectée au vu de ce résultat.

En effet, il s'agissait d'une passe d'armes entre la 63e et la 27e du classement mondial de la Fédération Internationale de Judo. D'autant plus que l'Italienne disposait de plus d'expériences vu son parcours.

En parlant d'expérience justement, Damiella continue d'en acquérir. Certes, ses premières Olympiades se terminent prématurément. Mais, elle sait désormais ce qui l'attend au plus haut niveau.

Écart

Ce revers lui permettra d'évaluer l'écart à combler pour pouvoir rivaliser avec les meilleures judokates de la planète comme Maria Centracchio, qui a atteint les demi-finales du tableau B par la suite.

Il ne reste plus qu'un seul représentant en lice pour Madagascar dans ces Jeux olympiques. Il s'agit de Todisoa Rabearisoa. Il est engagé sur la distance de 400 m qui se courra ce dimanche 1er août.

L'on dénombre six séries d'après le site officiel des JO. En haltérophilie, la compétition est terminée pour les frères Andriantsitohaina, Éric et Tojo. Ils ont terminé onzièmes en -61 kg et -67 kg.

En natation, Michaël Rasolonjatovo et Murielle Rabarijaona ont été sortis respectivement lors des séries du 100 m dos et du 400 m nage libre.