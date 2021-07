Sud-Soudan: "Père, nous voulons une église en briques" - les rêves d'un peuple croyant et souffrant sont devenus réalité

Naandi — " Quand je suis arrivé au Sud-Soudan, la mission de Naandi dans laquelle je me trouve, près de la frontière du Sud-Soudan avec la République démocratique du Congo et l'Ouganda, ne comptait qu'une seule église en maçonnerie, totalement en ruines et vandalisée par les hordes islamiques. Toutes les autres étaient faites exclusivement d'herbe et de branches d'arbres", écrit le père Christopher Hartley Sartorius à l'Agence Fides.

La première chose que les gens m'ont demandée, c'est : "Père, nous voulons une église en briques, sans église nous sommes comme des animaux", m'a dit un paroissien. À partir de ce moment, les différentes communautés se sont engagées à fabriquer les briques de leurs propres mains, ainsi qu'à donner le terrain sur lequel construire la nouvelle maison de Jésus. Brique par brique, les rêves millénaires d'un peuple croyant et souffrant sont devenus réalité ", souligne le missionnaire arrivé à Naandi en 2019 (voir Agence Fides 12/06/2019).

Les deux églises d'Andari et de Baragu dans la mission Naandi, qui sont pratiquement terminées, sont immenses et peuvent accueillir près de 700 fidèles. Selon le père Christopher, ces bâtiments sont au centre de la vie de ces personnes, ils représentent un serment, ils témoignent de la loyauté de l'Église envers sa ville. "Le Christ est là, l'Église est là, l'évêque et son pasteur sont là, et ils ne partent pas, quoi qu'il arrive. Je ne peux pas expliquer par des mots l'émotion des gens lorsqu'ils sont entrés dans l'église pour la première fois."

Malgré le fait que la saison des pluies a commencé dans le pays et qu'il pleut sur les fidèles presque tous les dimanches, toutes les personnes présentes veulent encore célébrer dans la nouvelle église. "Il manque encore de nombreux détails pour terminer les travaux, les fenêtres ne sont pas encore arrivées de Kampala, les bancs de l'église n'existent pas et nous devons les fabriquer nous-mêmes. En outre, nous imprimons les images sacrées en Espagne sur un matériau résistant afin qu'elles puissent être accrochées avec un cadre fabriqué par nos soins à partir de bois local."

"Les croyants de ces villages avaient passé toute une vie à attendre une église, la seule chose qu'ils souhaitaient. Ils ne se souciaient pas de l'état de leurs huttes, ni de savoir si l'eau était plus ou moins loin ou s'ils devaient marcher des kilomètres et des kilomètres jusqu'à leurs vergers. Ils voulaient leur église", conclut-il.