Gabon: Afro-Basket - Les Panthères U16 peaufinent sereinement leur préparation

Logés depuis plusieurs jours au Centre international multisectoriel du PK27 (Nkok), les jeunes panthères version basket continuent de poursuivre leur préparation en vue de leur participation à l'Afro Basket qui se déroulera en Egypte du 04 au 16 aout prochain.

Ces jeunes effectueront le déplacement en Egypte sans avoir disputé une compétition.Toutefois, leurs entraineurs restent confiants quant à la prestation de leurs poulains qui pourront tout donner et faire bonne figure malgré leur inexpérience. Ce sera leur première participation à une compétition continentale. C'est également une opportunité pour eux de pouvoir se montrer quand on sait que l'une des visions du nouveau Président de la Fédération gabonaise de Basketball, Willy Conrad Asseko, est de promouvoir davantage, la formation des plus jeunes afin d'avoir, dans les prochaines années, des équipes compétitives.

Ce sont donc, des filles et des garçons qui représenteront le Vert Jaune Bleu en Egypte, comme l'on dit Patrick Mboumba, le coach des jeunes panthères (filles) et Wilfried Dongo coach des garçons. Il y a de bonnes améliorations et de la complémentarité chez ces jeunes. Il manque juste quelques petits réglages pour trouver l'alchimie. Une chose est sûre, ces jeunes enchainent actuellement des matchs amicaux pour trouver des automatismes avant de prendre l'envol pour l'Egypte.