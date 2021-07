Sénégal: Secteur tertiaire - Le chiffre d'affaires des services en baisse au mois d'avril, celui du commerce progresse

L'activité du secteur tertiaire, au mois d'avril 2021, est caractérisée par la baisse, en rythme mensuel, du chiffre d'affaires (Ca) des services (-1,8%) et une hausse de celui du commerce (+0,2%). L'Agence nationale de la statistique et de démographie (Ansd) a donné cette information dans un document intitulé « Repères statistiques » consacré au mois d'avril 2021.

Selon l'agence, le repli du Ca du sous-secteur des services est lié principalement à la contraction de ceux des « Activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives » (-58,8%), des « Activités spécialisées, scientifiques et techniques » (-32,9%) ainsi que des « Activités de service et de soutien et de bureau » (-22,6%).

A l'en croire, la hausse du Ca des secteurs du transport (+11,9%), de l'enseignement (3,1%) et d'hébergement et restauration (2,2%) a atténué le repli enregistré de celui des services.

Par ailleurs, elle indique s'agissant de la bonification de l'activité commerciale, elle est imputable à la progression du Ca des activités de « Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles » (+2,9%) et de celui du « Commerce de détail » (+1,7%).