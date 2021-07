Sénégal: Présidence de la fédération sénégalaise de football - Senghor appelle à l'union des forces

Dans le cadre de sa tournée nationale où il explose son bilan d'activités 2017/2021, qui est aussi prétextée pour pêcher le maximum de voix en perspective de l'élection du nouveau président de la fédération sénégalaise de football prévue le 7 Août prochain, le président sortant de la FSF, Me Augustin Senghor qui se prononçait sur le «cas» Mady Touré a déclaré : "Nous ne pouvons pas dire à quelqu'un de venir nous rejoindre et non plus tirer sur lui au cours de cette campagne. Mais ce que nous voulons surtout et l'appel que nous lui lançons, c'est de venir rejoindre le consensus et de travailler avec nous".

Et le président de la FSF de poursuivre : "il a certes sa propre voix, mais il est important qu'on fusionne toutes les voix autour d'un consensus et d'un programme consensuel. Il a signé les actes de ce consensus là et je suis convaincu qu'il est imbu simplement de bien faire pour le football sénégalais. Mais, l'occasion est vraiment particulière. Il doit pouvoir venir fondre ses compétences, fondre sa vision dans celles que nous avons partagé nous tous au sein du consensus pour mener à bien cette mission et nous espérons que d'ici le 30 juillet prochain ce vœu sera réalisé».

«A défaut, nous irons aux élections, il y aura un gagnant, il y aura le candidat du consensus et Mady Touré. Il a son programme et comme je dis toujours : je préfère plus le mot "Uni" que le mot "Un". Parce que "Uni" ça veut dire que nous dégageons par le nombre et par l'élan unitaire une force qu'une seule personne ne peut pas porter. Mady (Touré, Ndlr) à lui seul ne peut pas porter le football. Mais quand des personnes aussi représentatives que Mbaye Diouf Dia, Louis Lamotte, Abdoulaye Sow, Saer Seck, Djiby Wade, Seydou Sané sont ensemble, c'est le Sénégal du football qui est ensemble" a constaté Augustin Senghor.