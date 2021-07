Gabon: Ogooué-Lolo - Le Gouverneur a pris sa première dose de vaccin

Le Gouverneur de la province de l'Ogooué-Lolo, Jean Bosco Assingabagni a reçu sa première dose de vaccin contre la pandémie du Covid-19. C'était au Centre hospitalier régional Paul Moukambi de Koula-Moutou.

La pandémie du Covid-19 continue toujours de faire parler d'elle. Les morts se comptent par milliers à travers le monde. Se faire vacciner serait le meilleur moyen de se protéger contre cet ennemie mondial commun qu'est le coronavirus. Au Gabon, plusieurs autorités se sont fait vacciner pour montrer l'exemple aux populations . A Koula-Moutou, capitale provinciale de l'Ogooué-Lolo, le Gouverneur de la province de l'Ogooué-Lolo, Jean Bosco Assingabagni a reçu sa première dose de vaccin.

La première autorité administrative de l'Ogooué-Lolo a appelé les populations de sa province à se faire vacciner. "Nous vivons des moments difficiles. La situation sanitaire reste à désirer. La maladie connait beaucoup de mutations. En tant que père de famille au niveau de notre province, le Gouverneur que je suis, dois aussi montrer l'exemple pour se protéger. Le vaccin est comme un bouclier pour se protéger. Et face à la maladie, on doit se vacciner pour se protéger. J'appelle les populations de l'Ogooué-Lolo, le corps médical à se faire vacciner" lance t-il à l'endroit de tous.

Le Superviseur du site de vaccination au Centre Hospitalier Régional Paul Moukambi a lui aussi, comme le gouverneur, inviter les populations à se faire vacciner contre cet ennemi commun."Nous avons lancé la campagne de vaccination depuis le 17 mai 2021 dans notre site. Nous avons une adhésion libre et de plus en plus massive de la population. On est actuellement à 689 vaccinés. Le médecin rassure qu'aucun cas d'effet secondaire n'a encore été enregistré dans la province" précise t-il. Aussi, invite t-il les uns et les autres à se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres.