Ile Maurice: SRM - Des bénéficiaires de la région de Port Louis reçoivent des kits de matériel scolaire

communiqué de presse

Des kits de matériel scolaire ont été distribués, aujourd'hui, à 397 bénéficiaires du Registre Social de Maurice (SRM) des régions de Vallée Pitot, Plaine Verte, Vallée des Prêtres, et Cité la Cure, au Centre Municipal Gorah Issac à Port Louis. Cette initiative est une collaboration conjointe entre le ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale et la National Empowerment Foundation.

Le vice-Premier ministre, ministre des Collectivités locales, de la Gestion des Catastrophes et des Risques, Dr Mohammad Anwar Husnoo ; la ministre de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale, Mme Fazila Jeewa-Daureeawoo ; le ministre de l'Énergie et des Services publics, M. Georges Pierre Lesjongard ; ainsi que d'autres personnalités éminentes étaient présents.

Lors de son allocution, Dr Husnoo a souligné que des kits scolaires sont distribués aux élèves éligibles dans le cadre du SRM aux niveaux pré-primaire, primaire, secondaire, et préprofessionnel. Il a également insisté sur l'importance de l'éducation pour tous, en particulier pour les enfants défavorisés. L'éducation est un pas important vers le changement de la société, car si ces enfants sont éduqués, l'avenir de notre pays sera brillant, a-t-il avancé.

Le Dr Husnoo a donc encouragé tous les parents à envoyer leurs enfants à l'école, car lorsque les gens sont éduqués, ils peuvent contribuer de manière significative à leurs familles et à la société dans divers aspects et domaines, créant ainsi une communauté stable et stimulante.

Parlant de la pandémie de la COVID-19, il a fait ressortir que le virus n'est pas prêt de disparaître, ajoutant que pour l'instant, les mesures de précaution et la vaccination sont essentielles. Il a encouragé la population à respecter toutes les mesures sanitaires et à se faire vacciner.

Pour sa part, la ministre de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale, Mme Fazila Jeewa-Daureeawoo, a rappelé qu'à ce jour, 5 300 matériels scolaires à Maurice et 2 100 matériels scolaires à Rodrigues ont déjà été distribués. Tout en louant les bienfaits de l'éducation dans la société, elle a encouragé les parents à persévérer et à soutenir et guider leurs enfants afin qu'ils puissent réussir dans la vie.

Elle a souligné que le gouvernement, conformément à sa vision de la réduction de la pauvreté et de la promotion de l'inclusion sociale à travers l'autonomisation, a mis en place plusieurs programmes de réduction de la pauvreté et d'autonomisation dans le but d'assurer une couverture maximale des familles vulnérables éligibles au SRM, et de leur fournir le soutien et l'autonomisation nécessaires pour faciliter leur intégration sociale de manière durable. Il s'agit notamment du Subsistence Allowance Scheme, du Crèche Scheme, du School Materials Scheme, et du School Premium Scheme.

En outre, Mme Jeewa-Daureeawoo a indiqué que le nombre de personnes sous le SRM a augmenté, puisque le nombre de personnes se situant dans la fourchette du seuil de pauvreté est passé de 9 250 à 10 520. Elle a ajouté qu'une base de données nationale pour les groupes vulnérables a été créée, tout en précisant que les personnes dont le revenu se situe entre Rs 10 500 et 14 000 bénéficieront des mêmes avantages que les bénéficiaires du SRM, à l'exception de l'aide financière.

Le ministre de l'Energie et des Services publics, M. Georges Pierre Lesjongard, a quant à lui souligné que la distribution de matériel scolaire est un exercice important pour les personnes en difficulté. Il a fait ressortir que la pauvreté ne devrait pas être un obstacle à l'avancement de l'éducation et a appelé les parents à envoyer leurs enfants à l'école car l'éducation réduit la pauvreté et ouvre la voie à toutes sortes d'opportunités.

Distribution de matériel scolaire

L'exercice de distribution de matériel scolaire a commencé le 03 juillet 2021 à Maurice et durera jusqu'au 28 juillet 2021. Le plan de distribution a été étendu en raison des zones rouges qui ont été décrétées dans plusieurs régions du pays.

Pour Rodrigues, l'exercice de distribution a débuté le 21 juillet 2021 et s'est achevé le 27 juillet 2021. Le nombre de matériel scolaire à être distribué à Maurice et Rodrigues est de 5 816 et 2 810 respectivement.

Le matériel scolaire distribué comprend trois ensembles d'uniformes, deux paires de chaussures, trois paires de chaussettes, un sac d'école, des cahiers, et une trousse à crayons. Cette année, en raison de la COVID-19, un cash grant sera accordé pour l'achat de chaussures, car elles n'ont pas encore été reçues. Les sacs d'école seront également distribués en août.