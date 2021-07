Afrique: JO Tokyo 2021 / Allemagne (U23) 1 - 1 Côte d'Ivoire (U23) - Les Eléphants qualifiés pour les quarts de finale

Pour leur troisième sortie dans ce groupe D des JO Tokyo 2021, les Eléphants de Côte d'Ivoire ont fait match nul face aux Allemands (1-1). Ils obtiennent donc leur ticket pour les quarts de finale en terminant à la deuxième place de leur poule.

Max Gradel et ses coéquipiers verront les quarts de finale du tournoi de football des JO de Tokyo 2021. Ils ont obtenu leur ticket en tenant en échec les U23 de la Mannschaft (1-1). Après une première mi-temps où les allemands ont dominé et sont passés à deux doigts d'ouvrir le score, les Eléphants se sont réveillés en seconde période. A la 67'. Ils ouvrent le score en premier par un but contre son camp du défenseur allemand Benjamin Henrichs. Lowen Eduard va faire revenir les allemands au score en marquant un magnifique coup franc (73'). Les deux équipes vont se quitter sur le score nul (1-1). La Côte d'Ivoire termine ces phases de poule invaincue avec une victoire contre l'Arabie Saoudite, et deux matchs nuls face au Brésil et à l'Allemagne. Et elle affrontera en quart de finale le premier du groupe C.

Le classement du groupe D

Brésil 7 points

Côte d'Ivoire 5 points

Allemagne 4 points

Arabie Saoudite 0 points