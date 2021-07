Afrique de l'Ouest: BRVM - Poursuite de la progression imperturbable du marché actions entre le 19 et le 23 juillet

Le marché actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) poursuit son imperturbable progression en alignant quatre séances consécutives de hausse durant la semaine du 19 au 23 juillet 2021, selon la Revue Hebdomadaire des Marches éditée par la Société de gestion et d'intermédiation (SGI) Impaxis Securities.

En variation hebdomadaire, relève la SGI, l'indice BRVM Composite enregistre une performance positive de 3,54% et l'indice BRVM 10 de 4,59%. « Le BRVM C s'échange sur ses plus hauts niveaux depuis le début de l'année et continue de bénéficier de l'attitude conciliante des investisseurs », analyse Impaxis Securities. Selon toujours cette structure, malgré la petite alerte baissière de la semaine dernière, les principaux indices restent très bien orientés. « Il y a bien ça et là de petites pertes de vitesse sur certaines valeurs comme SICOR Côte d'Ivoire, NESTLE Côte d'Ivoire, SITAB Côte d'Ivoire mais elles restent particulièrement timides dans leur ampleur compte tenu de leur taille », souligne la SGI. Elle ajoute que ces valeurs ne représentent respectivement que 0,02%, 1,65% et 1,30% de la capitalisation boursière du marché actions.

Sur les 46 valeurs transigées, 11 ont clôturé la semaine à la baisse et 28 à la hausse. Les indicateurs d'activités affichent un volume de 753 449 titres transigés pour une valeur totale de 1 971 859 292 FCFA.

Selon Impaxis Securities, hormis le BRVM-Agriculture qui a enregistré une contreperformance avec une variation de -0,09%, tous les autres indices ont terminé la semaine sous revue à la hausse. En tête, il y a le BRVM-Services Publics porté principalement par le titre Sonatel qui, à lui seul, représente près du tiers (28,03%) de la capitalisation boursière et qui a regagné l'intérêt des investisseurs depuis la publication de ses résultats financiers du premier semestre 2021 affichant de belles performances avec un résultat net en hausse de 32,2%.

Pour ce qui est des performances individuelles, Impaxis Securities note que la valeur bancaire SAFCA Côte d'Ivoire et SICOR Côte d'Ivoire se disputent la première place du TOP Winners comme la semaine dernière avec des gains respectifs de 32,09% et 15,58%. La valeur NEI-CEDA perd 7,14% et se positionne en première place du FLOP de la semaine.

Le compartiment obligataire termine la semaine du 19 au 23 juillet avec une valeur de transaction globale de 15,460 millions FCFA pour un volume de 1 594 titres transigés. A ce niveau, Impaxis Securities signale que le titre " SONATEL 6,50% 2020- 2027" a été le titre le plus négocié de la semaine et a concentré 32,34% de la valeur des transactions.

Au terme de la semaine sous revue, la capitalisation boursière s'est établie à 6 820,10 milliards FCFA contre 6 775,19 milliards FCFA au vendredi 16 juillet.

La première cotation de l'emprunt obligataire dénommé "BIDC-EBID 6,50% 2021-2028" a eu lieu le jeudi 22 juillet 2021 pour une capitalisation boursière de 50 milliards FCFA.