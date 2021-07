Ile Maurice: Vidéos à caractère insultant sur TikTok - Un avocat convoqué devant le Bar Council

Ses deux vidéos partagées sur le réseau social TikTok lui ont coûté une convocation hier, mardi 27 juillet, au siège du Bar Council. Il s'agit de Me Kevin Brigemohane. Le Conseil de l'ordre des avocats, présidé par Me Yatin Varma et ses membres, Poonum Sookun-Teeluckdharry, Hisham Oozeer, Rubna Daureeawo, Yashley Reesaul, et Anekha Punchoo, lui reproche d'avoir tenu des propos injurieux à l'égard d'une internaute sur TikTok et d'avoir publié une vidéo sur la plateforme, dans laquelle il participait à une danse portant son rabat et col d'avocat.

«Un avocat ne doit pas cause the profession into disrepute et doit agir en tant que telle à tout moment pour préserver l'image et la réputation de la profession. Vous venez de prêter serment et vous avez à votre actif des reproches formulées contre vous», ont dit les membres à Me Kevin Brigemohane qui avait prêté serment comme membre du barreau en janvier 2018.

Ainsi, l'avocat a présenté ses excuses soutenant qu'il prendra l'engagement de ne pas récidiver et qu'il fera profil bas. Mais Me Varma et ses membres lui ont rappelé de ses antécédents où on lui a reproché d'avoir eu une violente dispute avec un confrère du barreau dans une boîte de nuit et d'avoir également publié une photo de lui en col accompagné de ces propos : «to habille coumme sa to pa gagne lamman pou speeding».

Une décision est attendue à la suite de ses excuses.