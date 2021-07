Congo-Brazzaville: Scène - Coup de projecteur sur Paris afro-danses festival

À l'heure où reprend le spectacle vivant d'après Covid-19, en respect de la jauge en vigueur, Paris offre durant trois jours : évasion, découverte, surprise, décompression, festivité, amusement, sport.

Invitation est faite à Paris afro-danses festival, du 9 au 11 août 2021, juste aux pieds de la Tour Eiffel, pour apprendre à bouger sur les dernières tendances de: Burna Boy; Maître Gims; Fally Ipupa à travers l'afro-beats; le ndombolo; coupé-décalé et plus.

Ce festival se tiendra au Gymnase Émile-Anthoine à Paris, dans le 15e arrondissement, et sera ouvert au public âgé de 13 ans et au-delà. Au programme, entre 12h et 18h30, des stages d'une durée de 1h30 chacun, pour apprendre les danses africaines urbaines : afrohouse; afro-beats; ndombolo; afro-fusion; coupé-décalé; kudoro; Azonto et bien d'autres.

Des professeurs de renom connus à la profusion et aux métamorphoses incessantes de ces danses seront présents. Parmi ceux ayant déjà donné leur accord, nous pouvons citer : Lionel Vero; Boun Dancer; Xtana; Low, Bombastiik; Jay Jay; Koby; Joël; Leandre; Denatora et le tandem Dee et Popaul.

En soirée, de 18h30 à 22h, sera proposée une pratique ou une danse libre au son d'un mix DJ professionnel.

Les organisateurs préviennent qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des bases de danse pour profiter de cet événement. "Vous ressortirez de cet événement souriant, exténué, mais surtout avec un esprit de coordination, d'agilité, d'aisance, d'élégance et de partage ", garantissent-ils en respect de toutes les contraintes liées à la Covid-19.

Informations pratiques

Deux formules sont à votre disposition :

Formule 1 journée et une formule sur 3 jours à travers cette billetterie en ligne:

https://www.billetweb.fr/paris-afro-danses-festival

LIEU

Gymnase Émile Anthoine

9 rue Jean Rey

75015 Paris 15

SITE OFFICIEL

www.billetweb.fr

RÉSERVATIONS

www.billetweb.fr

0651967351