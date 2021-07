Gabon: Formation - 25 Stagiaires entraineurs de Licence C Fédérale formés

Vingt-cinq stagiaires entraineurs niveau Licence C Fédérale ont été formés à Koula-Moutou sous la direction de la Ligue provinciale de football de l'Ogooué-Lolo. Cette formation, faut-il le rappeler, se tenait sous la direction de la Fédération internationale de football Association (Fifa) et de la Fédération gabonaise de football ( Fegafoot).

C'est depuis le 16 juillet que des séminaristes prenaient part au stage de renforcement de capacités des entraineurs de football à Koula-Moutou. Pendant ce séjour, il était question de former plusieurs entraineurs sur les différentes règles et techniques correspondant à leur métier. Ils étaient au total, 30 postulants au début de la formation, dont une femme.

Des stagiaires qui venaient de tous les coins du pays pour se soumettre à la formation des encadreurs expérimentés et qualifiés sur le plan national bien qu'à la fin du stage, on note le retrait de certains séminaristes pour des raisons méconnues. La fin de ce stage a été marqué par des échanges entre officiels, encadreurs et stagiaires pour remercier chacun d'avoir participé à cet évènement combien intéressant pour les adeptes de cette discipline sportive.

Plusieurs autorités administratives et sportives y prenaient part, le Président de la Ligue Bienvenu Itsogha et le Directeur du stage Guy Blaise Gamamba en qualité d'officiels du football et Madame le Maire Mathilde Madebe en qualité d'officiel administratif en remplacement du Gouverneur de la province empêché.

Le Président de la ligue provinciale reste satisfait et milite comme bien d'autres, à apporter sa pierre à l'édification du football gabonais dans son ensemble. Il a d'ailleurs souligné sa fierté pour la réussite de ce stage de formation. Tout est bien qui finit bien, après ces formations, la lourde tâche reviendrait désormais aux stagiaires de mettre en application sur des terrains de football, les différentes notions techniques apprises durant ces deux semaines.