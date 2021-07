Afrique: G20 - Félix Tshisekedi attendu au sommet Compact for Africa

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé, le 28 juillet, à la Cité de l'Union africaine, une audience au chargé des missions adjoint de l'ambassade de la République Fédérale d'Allemagne en RDC, M. Lars Gerrit Leyman.

L'officiel allemand est venu remettre au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en sa qualité de président de l'Union africaine, l'invitation lui adressée par la chancelière Angela Merkel pour prendre part à la conférence économique Compact for Africa qui se tiendra à Berlin le 27 août prochain. M. Lars Gerrit Leyman a fait savoir à la presse que cette rencontre sera l'occasion pour le président de l'Union africaine de prendre langue avec des responsables africains et des investisseurs étrangers aux fins de leur présenter les possibilités d'investir en République démocratique du Congo (RDC). Compact for Africa, comme l'a expliqué l'hôte du chef de l'Etat, d'une initiative des Etats du G20 adoptée pendant la présidence de l'Allemagne en 2017 qui vise à promouvoir les investissements en Afrique.

Signalons que ce sommet économique Allemagne-Afrique qui est à sa quatrième édition, après celles d'Accra (2019), de Nairobi (2017) et de Berlin (2015), se présente comme une belle opportunité de créer des plateformes censées réunir les investisseurs privés allemands et africains autour des projets porteurs et intégrateurs. Ce qui boostera, sans nul doute, la promesse du chef de l'État de faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique.

Lancé en grande pompe lors du G20 en 2017, l'objectif de l'initiative "Compact with Afrika" est d'attirer des investisseurs privés dans les Etats africains qui, à leur tour, s'engagent à initier des réformes économiques. Il s'agit d'une sorte de partenariat par lequel les investisseurs accèdent à de nouveaux marchés qui, en se développant, généreraient des emplois en Afrique, ou mieux un partenariat gagnant-gagnant qui réduirait la tentation de la migration des Africains vers l'Europe.