Liberia: 'Le Libéria N'est Pas Une Nation Indépendante', a Dit Dr. Wapoe

Un jour après que le Libéria a célébré son 174eanniversaire de son indépendance, le leader politique de l'opposition Vision of Liberia Transformation Party (VOLT), le Dr Jeremiah Z. Wapoe, a déclaré que le Libéria n'est pas une nation indépendante car « on ne peut pas être indépendant et dépendre de quelqu'un d'autre ».

« Une chose que je vois au Libéria, c'est que les gens parlent généralement de la fête de l'indépendance, et une chose que je peux vous direen public, c'est que le Libéria n'est pas une nation indépendante », a déclaré le Dr Wapoele mardi 27 juillet, lors du lancement officiel de la Publication du Document Cadre de Rainbow Alliance à Paynesville.

Pour Dr Wapoe, on ne peut pas se dire indépendant et compter sur quelqu'un d'autre pour avoir à manger, pour assurer sa sécurité et pour se faire soigner. « Quand la sécurité de votre domicile dépend de la volonté de quelqu'un d'autre et quand, pour se faire soigner, il faut aller à l'étranger, alors on ne peut pas se dire indépendant ».

"On ne peut pas être indépendant quand même les emplois que vos citoyens sont censés avoir, les emplois que vos citoyens sont censés avoir, vous ne pouvez pas les leur offrir. Vous importez d'autres étrangers pour venir vous fournir des services. Si telle est votre définition de l'indépendance, je n'en fais pas partie », a dit Dr Wapoe.

Le leader politique du VOLT a déclaré que lorsqu'on est indépendant, on doit pouvoir assumer ses responsabilités par soi-même car avoir une association libre ne veut pas nécessairement dire qu'on est indépendant.

Il a décrit le Libéria comme un diamant avec tant de coins qui restent à découvrir et à polir, jurant que l'Alliance arc-en-ciel veillera à ce que ce diamant soit découvert, poli et brille parmi la courtoisie des nations.

Parlant du lancement officiel de la publication du document-cadre de l'Alliance arc-en-ciel, le Dr Wapoe a estimé que c'est un honneur de faire partie d'un processus d'unité qui désengage les intérêts personnels mais place le Libéria en premier.

« C'est un honneur de faire partie du processus qui se demande ce qu'il en coûte pour le Libéria ? Et quiconque vous a déjà dit que le Libéria ou les Libériens ne seront jamais unis politiquement, allez leur dire, ils vous disent un mensonge », a déclaré le Dr Wapoe.

Il considère l'arrangement de la Rainbow Alliance comme la base sur laquelle les groupes politiques les plus grands et les plus élevés du pays ont été produits pour la première fois ici.