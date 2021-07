Seychelles: Les arrivées de touristes aux Seychelles dépassent les prévisions, selon un responsable

Les Seychelles ont performé mieux de que ce qu'ils avaient prévu en ce qui concerne le nombre d'arrivées de visiteurs du mois d'avril au mois de juin, a déclaré la secrétaire principale pour le tourisme mardi.

Sherin Francis a donné un aperçu des performances du marché, ce qui a marqué le coup d'envoi de la réunion de marketing virtuelle de mi-année du département du tourisme. La rencontre rassemble les partenaires touristiques locaux pour discuter des questions relatives à la commercialisation de la destination pour l'année suivante.

Il s'agit de la première rencontre de ce type avec l'industrie touristique depuis la restructuration du Ministère cette année. C'est l'occasion pour les partenaires commerciaux locaux d'être informés de l'état actuel des marchés et de discuter de la stratégie marketing pour le reste de 2021.

Au cours des trois derniers mois, un total de 40 000 visiteurs étaient attendus selon les prévisions du département. Cependant, pour avril, mai et juin, les Seychelles ont accueilli 43 659 visiteurs, dépassant les meilleurs objectifs fixés.

Depuis la réouverture des frontières des Seychelles aux vols commerciaux de passagers le 25 mars, la nation insulaire de l'Océan Indien occidental a accueilli 59 218 visiteurs.

Mme. Francis a déclaré que la moyenne journalière depuis le 25 mars est de 510 visiteurs par jour.

"C'est la moitié de ce que nous faisions en 2019. Le 20 juillet, nous avons eu l'une des meilleures journées depuis la réouverture de nos frontières, où nous avions 8 580 visiteurs présents dans le pays. Ceci est lié à la fête de l'Aïd, où nous accueillons beaucoup de visiteurs du Moyen-Orient. Au cours d'une bonne année comme 2019, nous avons une moyenne de 10'000 visiteurs dans le pays à un moment donné. Ce chiffre monte à 15'000 lors de jours spéciaux comme Noël et Pâques », a déclaré Mme. Francis.

Les chiffres provisoires de la Banque centrale des Seychelles montrent que l'écart des revenus lié au tourisme d'un mois à l'autre se réduit. Il y a également eu une amélioration du montant des revenus par visiteur. En 2019, les recettes touristiques s'élevaient en moyenne à 1 500 $ par habitant. Désormais, les chiffres provisoires s'élèvent en moyenne à près de 1 700 dollars par tête.

Elle a également souligné que le premier marché du moment - la Russie - a battu son record de 2017 en termes de nombre de citoyens entrés dans le pays pour l'année, passant de 13 191 à 13 996 déjà pour cette année.

« Nous sommes encore au mois de juillet, et si rien ne change pour le marché russe, il pourrait devenir un marché sur lequel nous pourrons continuer à compter pour le reste de l'année. C'est Aeroflot qui amène la majorité des visiteurs Russes dans le pays en ce moment et la compagnie aérienne prévoit d'ajouter un autre vol plus tard dans l'année, ce qui représentera cinq vols par semaine », a déclaré Mme. Francis.

Les trois marchés les plus performants sont Israël, les Émirats arabes unis (EAU) et l'Allemagne.

Mme. Francis a également souligné que les Seychelles sont l'une des rares destinations de voyage au monde à afficher des performances supérieures à la moyenne en matière de voyages mondiaux.

"Pour le moment, la moyenne mondiale est encore très basse car elle est toujours en difficulté en termes de voyages mondiaux. Le type de voyage qui a le plus progressé est le voyage domestique. Lorsque nous comparons nos performances à la moyenne mondiale, elles sont bien plus élevées. Il y a d'autres destinations qui se portent bien, mais elles sont minimes", a-t-elle déclaré.

Elle a attribué cette bonne performance au fait que les Seychelles sont une destination sûre en ce qui concerne la pandémie.

"Les visiteurs examinent comment la pandémie est gérée dans la destination, comment le taux d'infection est géré et quelles mesures sont en place pour les protéger. D'autres facteurs affectant les voyages sont la disponibilité de vols directs car il y a encore la peur parmi les voyageurs de s'ils passent par un hub, le risque d'être infecté est plus élevé », a déclaré Mme. Francis.

À l'avenir, Mme. Francis a déclaré que son équipe et elle-même envisageaient de poursuivre leurs plans de communication, qui sont le plus souvent réalisés numériquement.

"Nous utilisons beaucoup Seychelles Travel et les médias sociaux pour communiquer avec nos consommateurs. Il y a un ou deux marchés où la stratégie varie - la France est celle sur laquelle nous effectuerons une communication plus directe. Il y a quelques marchés où les événements en personne ont repris et nous sélectionnerons ceux auxquels nous participerons, mais dans la mesure du possible, nous ferons les choses virtuellement car nous savons que nous avons beaucoup de défis et que le budget en fait partie », a-t-elle expliqué.