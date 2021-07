Cameroun: Kribi - Attachement réaffirmé au chef de l'Etat

Réunis autour du sénateur Grégoire Mba Mba, le 22 juillet 2021, les habitants de la cité balnéaire du Sud ont condamné les actes antipatriotiques de certains compatriotes.

Il n'y avait plus de places ce matin du 22 juillet 2021 à la plage Copacabana de Ngoyè. Femmes et hommes ont convergé vers ce lieu mythique et mystique de la ville de Kribi pour dire non aux actes antipatriotiques de certains compatriotes de la diaspora. Les manifestations de Genève en Suisse, il y a quelques jours, étant la goutte d'eau ayant fait déborder le vase.

« Nous n'acceptons pas ce comportementde voyous envers le chef de l'Etat », a expliqué le sénateur Grégoire Mba Mba, l'initiateurde la rencontre. A genoux, ce dernier a invoqué les ancêtres de la ville de Kribi pourqu'ils punissent sévèrement tous les agresseurs du président Paul Biya. « Pendant que le chef de l'Etat prône la paix, ses ennemis lui souhaitent le pire. Ce n'est plus la démocratie », clame le parlementaire qui invite par ailleurs tous les manifestants de Genève au Cameroun. «Mes chers frères, ne faites pas inscrire vos noms dans les pages noires de l'histoirede notre beau pays, le Cameroun. Revenez au village et parlons politique », suggère-t-il. Ils ont été unanimes.

Le maire de la ville de Kribi, Guy Emmanuel Sabikanda, les opérateurs économiques, les femmes et les jeunes, environ3000 personnes, ont réitéré leur soutien au président Pau lBiya, jeudi dernier. Ces hommes et femmes, membres et sympathisants du RDPC, saluent donc la clairvoyance, la maîtrise, la sagacité et la perspicacité avec lesquelles le président Paul Biya conduit le destin du Cameroun ; ceci pour le bien-être de tous les Camerounais.

La rencontre du 22 juillet dernier Ngoyè a aussi été une occasion pour le sénateur Grégoire Mba Mba d'annoncer sa candidature à la présidencede la section RDPC Océan-Sud 2. « Je reviens sur le terrain reconquérir nos militants perdus. Kribi ne va pas basculer », soutient celui baptisé par la population de Kribi : « Le lieutenant fidèle de Paul Biya ».