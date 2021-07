Cameroun: CAN TotalEnergies 2021 - L'aéroport de Yaoundé-Nsimalen paré !

C'est le constat fait hier par le PCA des Aéroports du Cameroun, Fritz NtoneNtone, au cours d'une visite de prise de contact.

La CAN Total Energies Cameroun 2021 se prépare actuellement sur plusieurs fronts : dans les infrastructures sportives, les établissements hospitaliers et hôteliers. Mais aussi, dans les aéroports. Pour s'enquérir du degrédes préparatifs, Fritz Ntone Ntone, le nouveau président du conseild'administration des Aéroports du Cameroun (Adc), était hier à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Après avoir visité les aéroports de Douala, Maroua, Garoua et Ngaoundéré, le PCA a passé la porte d'entrée aérienne de Yaoundé au peigne fin.

Dans la perspective de la plus grande fête du football africain, il a par exemple parcouru les circuits de départ et d'arrivée qu'emprunteront les délégations participantes à la CAN. Du hall et de la salle d'embarquement au tarmac,en passant par le confort des salons Vip climatisés de l'infrastructure.

La visite guidée conduite par Brice Gaspard Melingui, le directeur général adjoint, a permis àFritz Ntone Ntone d'être édifié sur l'arsenal des équipements qui seront mis à contribution du 9 janvier au 6 février 2022. C'est le cas du dispositif de désinfection des bagages au chlore, d'alimentation enénergie électrique, de climatisation et des aires de stockage des chariots ainsi que des tracteurs d emanutention.

« J'ai trouvé un aéroport qui, aupoint de vue technique, est pratiquement fonctionnel à 100% contrairement à ce que j'ai vu ailleurs. Que ce soit en rapport avec les aspects liés à la sécurité ou à la sûreté. Certaines installations techniques sont pour la plupart neuves », a déclaré le PCA des Adc. Fritz Ntone Ntone, qui a laissé entendre le satisfecit de la mission Caf-Fifa achevée mardi dernier avant de rassurer quant à la qualité de l'accueil des différents protagonistes étrangers à accueillir durant la CAN TotalEnergies Cameroun2021.

« Par rapport aux dispositions particulières à prendre pourfaciliter l'accueil et le départ denos hôtes pendant la CAN, tout est pratiquement prêt », a-t-il indiqué.Avant d'achever sa visite, FritzNtone Ntone a tenu des séances de travail d'harmonisation des rapports au sein des Adc et avec les administrations partenaires afin de gagner le pari de la CAN aéroportuaire.