Ile Maurice: L'ambassadeur de Russie rend une visite de courtoisie au ministre Ganoo

communiqué de presse

L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie en République de Maurice, M. Konstantin Klimovskiy, a rendu une visite de courtoisie, cet après-midi, au ministre du Transport routier et du Métro léger, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, M. Alan Ganoo, à Port Louis.

Dans une déclaration à l'issue de la rencontre, M. Klimovskiy a souligné que les discussions avec le ministre Ganoo ont été très cordiales et amicales. Il a indiqué que les discussions ont porté sur la situation épidémiologique difficile due à la COVID-19 et les différentes mesures mises en place dans divers pays en matière de vaccination qui permettront l'ouverture des frontières et la relance économique.

Les projets à mettre en œuvre entre Maurice et la Russie ont également été discutés. Ils comprennent : la pêche, la lutte contre le terrorisme et la drogue, l'éducation, et la recherche scientifique. L'ambassadeur russe a également déclaré que les deux pays peuvent travailler ensemble dans de nombreux domaines, tels que les droits internationaux et les défis du 21e siècle.

En ce qui concerne la pandémie, il a souligné que tous les pays doivent travailler collectivement pour pouvoir lutter efficacement contre le virus de la COVID-19.

Tout au long de sa carrière, différents postes de responsabilité ont été confiés à M. Klimovskiy. Il a ainsi occupé les postes de Consul général de la Fédération de Russie à Strasbourg de 2007 à 2011, ministre-conseiller de l'ambassade de Russie à Tunis de 2011 à 2014, directeur adjoint du département des relations avec les compatriotes à l'étranger au ministère russe des Affaires étrangères de 2014 à 2017, et ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie en République de Maurice depuis octobre 2017.