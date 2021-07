Ile Maurice: Roof Slab Grant Scheme - Plus de Rs 2 millions remis à une trentaine de familles

communiqué de presse

Une trentaine de familles de La Caverne, Phoenix et Curepipe ont reçu cet après-midi leurs chèques, totalisant un montant de plus de Rs 2 millions, déboursés par le Gouvernement dans le cadre du Roof Slab Grant Scheme, lors d'une cérémonie tenue à la Municipalité de Curepipe, en présence du Premier ministre adjoint (DPM), ministre du Logement et de l'Aménagement du territoire, ministre du Tourisme, M. Louis Steven Obeegadoo, et d'autres personnalités.

Dans son allocution, le DPM Obeegadoo a fait ressortir que, parmi les bénéficiaires, cinq ont reçu chacun une subvention de Rs 50 000 ; 12 ont reçu chacun Rs 70 000 ; et les 13 autres bénéficiaires ont reçu Rs 100 000. Il a réitéré l'engagement du gouvernement à aider chaque famille mauricienne à avoir un toit avant de souligner que, durant cette semaine, quelque 420 familles recevront des chèques d'un montant total de plus de Rs 32 millions dans le cadre de ce programme. Il a également souligné que depuis novembre 2019, un total de 1 765 familles ont reçu des subventions totalisant de Rs 133,5 millions dans le cadre du Roof Slab Grant Scheme.

Le DPM a rappelé que cette subvention remonte à environ 25 ans et qu'avec le temps, elle a été améliorée pour permettre à un plus grand nombre de nécessiteux d'en bénéficier. Il a indiqué que, selon leur salaire, les bénéficiaires peuvent aujourd'hui recevoir entre Rs 50 000 à Rs 100 000 dans le cadre du Roof Slab Grant Scheme.

Par ailleurs, il a précisé que la dernière cérémonie officielle de remise des chèques remonte à janvier 2021 et, en raison de la période de confinement avec la résurgence des cas locaux positifs de COVID-19, la National Housing Development Co Ltd a émis des chèques aux bénéficiaires par voie postale.

S'exprimant sur la situation de la COVID-19 à Maurice, M. Obeegadoo a tenu à rassurer que malgré la détection quotidienne de plusieurs cas positifs, il n'y a que cinq ou six personnes sur 100 qui présentent des symptômes, et ce grâce à la campagne nationale de vaccination. Il a indiqué qu'entre 15 000 et 16 000 doses de vaccins sont administrées quotidiennement et que sept adultes sur 10 ont déjà reçu une première dose de vaccin. Parmi ceux déjà vaccinés, une personne sur deux a déjà reçu ses deux doses de vaccin, a-t-il ajouté.

Le DPM s'est également attardé sur la construction de 12 000 logements et a félicité les 30 bénéficiaires du pour leur effort en ce qui concerne la construction de leur maison.