Ile Maurice: Vers une stratégie de micro-élimination de l'hépatite C pour le traitement des dialysés

communiqué de presse

Lors d'une cérémonie organisée, aujourd'hui, au Dr Abdool Gafoor Jeetoo Hospital à Port Louis, dans le cadre de la Journée mondiale contre l'hépatite, le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Kumar Singh Jagutpal, a annoncé l'adoption d'une stratégie de micro-élimination de l'hépatite C pour les patients hémodialysés infectés par le virus de l'hépatite C (VHC).

Le ministre a indiqué que cette approche permettrait une meilleure utilisation des ressources tout en promouvant l'expertise locale. Il a déclaré que la stratégie de micro-élimination serait également mise en œuvre à l'Eastern High Security Prison de Melrose où quelque 42 détenus infectés par le VHC sont actuellement traités.

Par ailleurs, a souligné le Dr Jagutpal, une base de données nationale sur l'hépatite C serait créée pour permettre un suivi plus efficace des patients. Il a également fait ressortir que afin de décentraliser les services de traitement contre le VHC, trois centres supplémentaires, dont un à Rodrigues, s'ajouteraient aux 13 déjà en activité.

Selon le ministre, la mise en place d'un Comité national sur les hépatites virales et l'ouverture d'une unité de gastro-entérologie et d'hépatologie au Dr Abdool Gafoor Jeetoo Hospital ont contribué aux efforts de détection et de traitement des personnes infectées par le VHC. Il a précisé que 211 patients sont sous traitement, tandis que 327 personnes ont terminé leur traitement et 188 ont été guéries. Cependant, a affirmé le ministre, d'autres efforts sont nécessaires car il est d'avis que le pays compterait 10 000 personnes infectées par le VHC. « La tâche est considérable pour atteindre l'objectif d'élimination du VHC d'ici 2030, » a-t-il affirmé.

Chaque année, la Journée mondiale contre l'hépatite est célébrée le 28 juillet dans le but de mieux faire connaître l'hépatite virale. Le thème de cette année est 'L'hépatite ne peut plus attendre'.