Cote d'Ivoire: Daloa / Boboua-Bahouan des journées culturelles et sportives annoncées pour le 6 août

Le village de Boboua-Bahouan, une localité située à une dizaine de Daloa, abritera du 06 au 09 août 2021, la première édition de ses journées culturelles et sportives. L'annonce a été faite le mardi 27 juillet 2021, au cours d'un entretien accordé à l'IA, par Loué Jules, le président du comité d'organisation.

Ces journées, organisées par la mutuelle du développement de Boboua-Bahouan (Mdbb) auront pour objectif principal, a-t-il affirmé, la promotion de la culture de la tribu Baléguhé en général et en particulier celle de Boboua-Bahouan , avec pour vision le rassemblement de tous les ressortissants.

À en croire le Pco, ce festival va se dérouler durant 72 heures autour des danses traditionnelles, musique tradi-moderne, un concert géant, une opération de salubrité, de dépistage et de don au centre de santé, des causeries débats, etc. " De ce fait, nous allons faire valoir la cohésion sociale, socle du développement socioéconomique. Cet événement sera aussi un tremplin pour plusieurs personnes de se retrouver dans la joie et la convivialité ", a-t-il dit.

Il a ajouté que ce festival vise à la fois la création d'un espace d'expression culturelle et artistique avec pour vision le renforcement de la cohésion sociale et de la réconciliation, pour tous les habitants de la tribu Baléguhé. " Pendant trois jours, nous allons partager nos valeurs culturelles, artistiques et sportives. Il s'agira pour la mutuelle durant ces trois jours de renforcer la cohésion sociale entre tous les habitants de Boboua-Bahouan, de créer un grand moyen de communication, d'union, d'échange et de partage entre les fils et les filles du village , de promouvoir les différents mets locaux à travers le concours d'art culinaire , de permettre à tous les ressortissants du village de se retrouver en un seul lieu pour débattre des sujets de développement du village et de transmettre les valeurs de paix et de solidarité en faveur de la nouvelle génération " , a-t-il fait savoir.