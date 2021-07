Madagascar: Ny Jinja - Reparti pour un tour au No Comment Bar ce jour

Le jeune groupe d'Indie pop Ny Jinja tourne beaucoup ces derniers temps. Seulement à quelques jours de leur concert privé au local de l'ADMC-CRAAM à Ankatso, on retrouve la bande aujourd'hui 29 juillet 2021 au sous-sol du No Comment Bar Isoraka.

Fetra et sa troupe conquièrent de plus en plus de cœurs avec leurs titres pop minimalistes. Les concerts aux allures de regroupement en pleine forêt, à l'instar des représentations publiques du groupe d'avant-garde islandais Sigur Rós, attirent le jeune public local qui est de plus en plus avide de calme et de choses simples. Le quintet est d'ailleurs composé de cinq garçons modèles, calmes, loin des caractères provocateurs habituels des jeunes formations rock. Avec eux, la musique passe avant tout le reste et c'est tant mieux.

Pour ceux et celles qui souhaitent découvrir Ny Jinja et ses chansons : "Sioka", "Hiara Handeha" et bien plus encore. Le concert de ce jour est en libre accès. Avant l'heure, pour se faire une idée de la proposition artistique du groupe, il a mis en ligne quelques vidéos et extraits audio sur leur page Facebook. La prestation de Ny Jinja est prévue débuter à 18h.