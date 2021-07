Madagascar: Harcèlement judiciaire - Un opérateur privé se plaint

Une société privée opérant dans le secteur des nouvelles technologies et prestataire dans la fourniture de documents administratifs se trouve au cœur d'une tourmente judiciaire.

L'affaire, qui l'oppose à une autre grande firme privée, qui a déjà sa ramification locale et ses entrées au sein de l'administration, a de quoi interpeller les observateurs. Le litige a pris son origine dans le cadre de la vente d'actions entre la société de nouvelles technologies et une filiale de la grande firme mais à l'issue de laquelle cette dernière a perdu la main. En effet, elle a décidé de riposter et de porter l'affaire devant la justice. Mais elle a perdu sur tous les fronts, même au niveau du centre d'arbitrage international, mais refuse de céder.

L'entreprise a donc décidé de ne rien lâcher contre le spécialiste de nouvelles technologies et engage de nouvelles procédures, cette fois-ci, sur les mêmes accusations qu'elle a déjà portées et qui ont déjà l'objet de jugement par la juridiction compétente. Pour la société prestataire de fournitures et de documents administratifs, il s'agit ni plus ni moins d'un harcèlement judiciaire sur lequel elle veut attirer l'attention des autorités. Puisque la situation, quoique particulière, pourrait impacter l'image du pays en matière d'environnement des affaires.