Afrique Australe: Sommet de la SADC - Madagascar sera représenté au Malawi

La participation de Madagascar au Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du Comité de Développement de l'Afrique Australe (SADC) qui aura lieu au Malawi, du 9 au 18 août prochain a été adoptée durant le Conseil des ministres qui s'est tenu hier au Palais d'Etat d'Iavoloha.

La tenue de cette rencontre a été décidée durant le sommet extraordinaire qui s'est déroulé au Mozambique au mois de juin dernier. La mise en œuvre du plan stratégique indicatif de développement régional (RISDP 2020-2030), et l'évolution de la réalisation de la feuille de route de la SADC dans le domaine de l'industrie figureront à l'ordre du jour de ce sommet. Ce sera aussi une occasion pour le comité chargé des Finances et celui en charge des ressources humaines et de l'administration, de présenter leur rapport d'activités.

Le Conseil des ministres a aussi adopté l'octroi de 6 porte-chars et 6 camions-tracteurs au profit du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation pour faciliter la réhabilitation des routes communales, dans le cadre du programme « Nouveaux Projets d'Emergence » (NPE). Comme à l'accoutumée, le Conseil des ministres a validé la nomination de quelques hauts employés de l'Etat. Notamment au niveau du ministère de l'Education Nationale où Serge Dieu Mamba vient d'être nommé Directeur de l'Education non formelle.

Le ministère de l'Environnement et du Développement durable dispose désormais d'un nouveau Secrétaire général en la personne de Andry Fidiniaina Moïse Rasamoelina. Pour ce qui est du ministère de la Communication et de la Culture, José Dominique Andriantseheno vient d'être nommé Directeur de l'ISSM.