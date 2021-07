Madagascar: Inauguration du puits d'eau potable financé par la République de Turquie, dans la Commune d'Andranofasika de la Région Boeny

Inauguration du puits d'eau potable financé par la République de Turquie, dans la Commune d'Andranofasika de la Région Boeny

Dans la commune d'Andranofasika de la Région Boeny, le Gouvernement de la République de Turquie, par le biais de la Fondation Diyanet de Turquie (Présidence des Affaires Religieuses de Turquie), a apporté son aide avec la réalisation d'un projet de puits artésiens, un forage à gros débit qui fait remonter l'eau depuis une profondeur de 70m dont le mécanisme fonctionne avec énergie solaire ;et d'un château d'eau d'une capacité de 20 Tonnes dans la commune précitée pour permettre à environ 5.000 personnes l'accès à l'eau potable.

L'inauguration du puits artésien et du château d'eau, organisée par l'Ambassade de Turquie s'est tenue le 24 juillet 2021 à Andranofasika avec la présence du Gouverneur de la Région Boeny, M. ANDRIANTOMANGA Moukthar Salim,le Coordinateur des Affaires Sociales de l'Ambassade de Turquie ainsi que le Maire d'Andranofasika et le Directeur Général du Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, avec la participation d'autres autorités et de la population concernée.

Par cette occasion, dans le cadre des liens d'amitié existants entre la Turquie et Madagascar, et la volonté de développer nos relations; nous voulons également exprimer la détermination de la Turquie à réaliser des projets durables et à renforcer davantage ce type de coopérations à travers Madagascar.

D'autre part, à l'occasion de la Fête du Sacrifice (Aïd Al-Adha), des viandes de 750 bovins sacrifiés ont été distribués à 50.000 personnes à Mahajanga et Morondava. Cette organisation de l'Ambassade de Turquie a été également réalisée par l'aide de la Fondation Diyanet de Turquie.