Cote d'Ivoire: Patrimoine mondial de l'Unesco - Les 08 mosquées ivoiriennes inscrites

En Côte d'Ivoire, la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'Unesco vient de s'agrandir. Des mosquées et non des moindres viennent d'être inscrits sur cette liste. Il s'agit au total de huit mosquées de style soudanais : deux à Kong, un à Kaouara, un à Nambira, un à Kouto, un à Samatiguila, un à Tengrela et un à Sorobango.Ces mosquées, faut-il l'indiquée sont éparpillées dans sept départements.

A travers ce dossier porté par le Fonds du Patrimoine mondial Africain, la Côte d'Ivoire enregistre sa 5e inscription sur cette liste et son 2e bien culturel à la suite de la ville historique de Grand-Bassam.

La décision d'inscrire ces sites de Côte d'Ivoire sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco a été prise lors de la 44e session élargie du Comité du patrimoine mondial, en ligne tenue à Fuhzou, en Chine du 16 au 31 juillet 2021. Cette rencontre a été présidée par Tian Xuejun, Vice-ministre chinois de l'éducation et président de la Commission nationale chinoise pour l'Unesco.

Quarante-deux propositions d'inscription sur la liste du patrimoine mondial ont été examinées au cours de cette session, dont 24 soumises pour 2020 et 18 soumises pour 2021. Parmi elles, 35 sites culturels, six (6) naturels et un mixte (à la fois culturel et naturel).