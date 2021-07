Mozambique: Crise à Cabo Delgado - "La route militaire est dangereuse et nous ne savons pas comment elle se terminera", préviennent les ONG catholiques

Maputo — " Les solutions militaires sont toujours coûteuses et extrêmement destructrices ", avertissent les participants à un séminaire virtuel d'experts et d'opérateurs de diverses organisations catholiques, consacré à la crise de Cabo Delgado, la région nord du Mozambique ravagée par les violences commises par les groupes djihadistes qui se font appeler État islamique.

Organisé par le Bureau de liaison parlementaire catholique de la Conférence des Évêques catholiques d'Afrique australe (SACBC) et l'Institut Denis Hurley pour la paix (DHPI), le webinaire a été suivi par une cinquantaine de représentants d'organisations telles que Misereor, l'organisation des Évêques catholiques allemands pour la coopération au développement, Catholic Relief Services (CRS), Aid to the Church in Need (ACN) et Jesuit Refugee Service (JRS).

"Un examen des budgets de l'État mozambicain montre que l'allocation pour les offensives militaires a un impact énorme sur ce que le pays dépense pour l'approvisionnement en eau, la santé et l'assistance sociale. L'allocation militaire est actuellement trois fois plus élevée que l'allocation pour ces trois autres postes", a déclaré Bernhard Weimer, un expert qui suit la crise mozambicaine depuis longtemps.

Le gouvernement de Maputo a choisi l'option militaire après avoir reçu le soutien des États membres de la SADC (Communauté de développement de l'Afrique australe). Le premier pays de la SADC à envoyer ses troupes est le Botswana, dont les soldats rejoindront les 1 000 soldats arrivés au Mozambique au début du mois en provenance du Rwanda, qui n'est pas membre de la SADC. Les troupes rwandaises ont indiqué qu'elles étaient déjà entrées en action et avaient tué 30 insurgés la semaine dernière. L'Afrique du Sud a annoncé qu'elle envoyait environ 1 500 soldats, dont plusieurs membres des forces spéciales.

La mission de la SADC au Mozambique sera dirigée par le général sud-africain Xolani Mankayi, qui se trouve au Mozambique dans le cadre d'un déploiement anticipé. Des militaires sont attendus d'autres pays membres de la SADC, dont la Tanzanie et l'Angola. La SADC a approuvé un budget de 12 millions de dollars pour le déploiement de la mission de la force en attente au Mozambique. Au début de l'année, les experts militaires du groupe ont recommandé que la SADC envoie environ 3 000 soldats avec des armes, des hélicoptères, des avions et des navires de guerre.

L'administrateur apostolique du diocèse de Pemba, Mgr António Juliasse Sandramo, a exprimé ses réserves quant à la militarisation croissante de Cabo Delgado, soulignant que la province "est entrée dans un nouveau cycle de violence, inauguré par l'entrée de forces étrangères pour soutenir les forces de défense et de sécurité du Mozambique dans la gestion de cette situation". Nous ne voyons que le début de ce cycle, mais nous ne savons pas quel en sera le cours ni même la fin.

Pendant ce temps, la situation humanitaire dans la province s'aggrave : selon le Programme alimentaire mondial, près d'un million de personnes ont besoin d'une aide alimentaire en raison du conflit.