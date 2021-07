Madagascar: Bande dessinée - La culture des Zafimaniry inspire deux bédéistes

D'après l'initiative de l'Alliance française d'Ambositra, un projet de bande dessinée inédit porté par deux artistes se découvre et met à l'honneur la culture des Zafimaniry dans toute sa splendeur.

Dans la bulle des Zafimaniry », une grande épopée initiatique au cœur même du terroir malgache, doublée d'un retour aux sources des plus enrichissants également. C'est ainsi que se retranscrit aisément le périple de ces deux artistes du neuvième art, plus communément reconnue comme étant la bande dessinée. Entre émerveillements et découvertes, R-Aly et Sleeping Pop, deux bédéistes originaires de la capitale ont ainsi eu le privilège de profiter d'une vive immersion au sein du peuple Zafimaniry le temps d'une semaine.

D'après l'initiative de l'Alliance française d'Ambositra, ce projet accueille ces deux dessinateurs le temps d'une résidence artistique de laquelle émergera de leur part une série de planche de bande dessinée exclusive qui sublimera encore plus les valeurs, mais surtout le savoir-faire artisanal du peuple Zafimaniry en tant que patrimoine immatériel mondial de l'humanité.

Durant cinq jours, R-Aly et Sleeping Pop accompagnés de deux journalistes ont entamés un trek sur les chemins de montagne qui séparent la ville d'Antoetra des villages de Kidodo, de Faliarivo et Saikaivo Nord, tous berceaux du peuple Zafimaniry. « Une expérience unique qui s'accompagne d'un dépaysement total, de quoi largement nous inciter à valoriser encore plus cette culture si particulière. C'est ce que la rencontre avec le peuple Zafimaniry m'inspire » confie le bédéiste R-Aly.

Initiées en décembre 2020 lors d'une conférence et d'une exposition photographique autour de l'ethnie Zafimaniry, les activités de l'Alliance française d'Ambositra se poursuivent par ce voyage au cœur du pays Zafimaniry. Au-delà duquel, les bédéistes R-Aly et Sleeping Pop débutent la réalisation des planches de bande dessinée en français et en malgache qui seront destinées aux petits comme aux grands.

Humble et fantastique

Tout au long de ce périple, les deux artistes ont eu le privilège d'aller à la rencontre de divers personnages Zafimaniry, allant des incontournables « Tangalamena » aux villageois de tous âges, en passant évidemment par ces artisans en bois hors pairs qui font la fierté de ce peuple. Se questionnant aussi sur la signification de ces mythiques symboles Zafimaniry que les us et coutumes qui régissent cette population qui semble vivre hors du temps, « Dans la bulle des Zafimaniry » se devra ainsi de nous immerger dans leur société.

Sleeping Pop entend ainsi retranscrire à travers ses dessins, une forme de sensibilisation pour la valorisation de ce peuple, de son savoir faire, mais surtout de son environnement. R-Aly quant à lui, proposera un récit entre fantastique et fantaisiste, tout en arborant une bonne dose de réalisme, pour mieux évoquer en image sa compréhension des symboles Zafimaniry.

Soutenu par l'ambassade de France à Madagascar, le ministère de la Communication et de la Culture malgache, l'Institut Français de Madagascar,le fournisseur de matériel de Beaux Arts Paper Store, « Dans la bulle des Zafimaniry » a su émouvoir aussi bien les artistes que le peuple Zafimaniry lui-même. Un peuple créatif, généreux et sans doute aussi passionné, qui même en étant isolé, continue d'inspirer par sa culture propre.