Madagascar: Jeux olympiques - Arrivée tardive de Todisoa au Japon

L'athlète malgache, Todisoa Rabearison, est arrivé au Japon dans la nuit de mardi à mercredi. Il disputera les séries du 400 m hommes, ce dimanche 1er août.

Un long périple. Todisoa Rabearison a enfin débarqué à Tokyo. Il est arrivé dans la capitale nippone dans la nuit de mardi à mercredi. Il a voyagé en compagnie de quelques athlètes mauriciens.

Il est basé sur l'île Maurice. Ils ont quitté les Mascareignes dimanche. Leur périple vers l'hémisphère Nord comprenait une escale à Dubaï. D'où cette arrivée tardive au Japon.

Très certainement, le voyage a été fatiguant. Todisoa doit se reposer et s'acclimater. « Je dois d'abord récupérer après le voyage et m'adapter au décalage horaire », confie-t-il. Mais il n'a pas beaucoup de temps. En effet, il doit se préparer rapidement en vue de son entrée en lice dans ces Jeux Olympiques.

« Je dois reprendre les entrainements le plus vite possible aussi, afin d'être prêt », rajoutet-il. Il disputera les séries du 400 m masculin, ce dimanche 1er août. La répartition n'a pas encore été dévoilée sur le site web des Olympiades. Mais une chose est sûre, il y aura six séries au total sur la distance.

Comme cité auparavant, Todisoa évolue à Maurice. En effet, il a intégré le Centre africain de développement de l'athlétisme ou CADA en 2017.

Recordman

Il bénéficie d'une bourse de la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie ou Confejes. Récemment, cette bourse a été renouvelée pour une durée de deux ans. Grâce aux entrainements plus pointus sur l'ile voisine, il a pu améliorer ses performances continuellement. Il est actuellement le recordman de Madagascar du tour de piste. Son chrono de référence est de 46,80 sec. « À Tokyo, le but sera d'améliorer ce temps », poursuit-il.

Comme pour ses compatriotes, sa présence à Tokyo constitue une nouvelle étape dans sa carrière. Le coureur de 29 ans a déjà participé à plusieurs compétitions internationales auparavant. Citons notamment le championnat d'Afrique australe, les Jeux des iles de l'océan Indien, les Jeux de la Francophonie ou encore le championnat du monde. Cependant, les JO demeurent l'objectif ultime pour tout athlète.