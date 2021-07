Cote d'Ivoire: Dialogue politique - Affi Nguessan se félicite du climat amical qui a prévalu lors de la rencontre Ouattara-Gbagbo

Le président du Front populaire ivoirien (Fpi), Pascal Affi N'Guessan, s'est félicité du climat de fraternité qui a prévalu lors de la rencontre du Chef de l'Etat Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo, le mardi 27 juillet 2021, au palais présidentiel d'Abidjan-Plateau.

« Je me félicite du climat particulièrement chaleureux et amical qui a entouré l'entretien entre le Président Alassane Ouattara et le Président Laurent Gbagbo », a déclaré Affi N'Guessan dans un communiqué. Pour lui, cette rencontre posera « les bases d'un apaisement de notre vie politique ».

Poursuivant, le président du Fpi a indiqué que cette rencontre est la condition de la nécessaire réconciliation en Côte d'Ivoire. « L'esprit de dialogue n'est désormais plus perçu comme un renoncement à ses convictions ou une trahison de ses propres valeurs et de cela, je me réjouis très profondément », a conclu Pascal Affi N'Guessan.