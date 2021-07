Afrique de l'Ouest: 9ème TAC - Le Premier ministre Patrick Achi exhorte à la poursuite des actions concertées contre le terrorisme

A l'ouverture du Conseil de gouvernement du 9ème Traité d'Amitié et de Coopération (TAC) entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, le 27 juillet 2021 à Abidjan, le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a exhorté les deux gouvernements à poursuivre les actions concertées de lutte contre le terrorisme.

« Les actes de violence et de terrorisme endeuillent nos nations et menacent la paix, ainsi que la stabilité de la sous-région. C'est le lieu d'exhorter nos gouvernements à poursuivre les actions concertées, à riposter, réduire puis, in fine, éradiquer l'influence néfaste de ces fléaux », a déclaré Patrick Achi.

Il s'agira, selon le Chef du gouvernement, de mutualiser les moyens en matière de renseignement et de formation pour une grande efficacité dans la lutte contre le terrorisme.

Tout en souhaitant une accélération dans l'exécution des principaux chantiers structurants retenus par le TAC, Patrick Achi a plaidé pour des échanges commerciaux plus accrus entre les deux pays. Ce, à travers la mobilisation des opérateurs économiques et l'intensification des investissements.

Le Premier Ministre a rendu un hommage aux Chefs d'Etat ivoirien et burkinabè pour avoir maintenu l'élan et la dynamique des actions communes. Preuve de leur attachement à cet important outil d'intégration et de développement qu'est le TAC.

Ce Conseil de gouvernement, a-t-il précisé, permettra de faire des propositions appropriées, en vue de surmonter les obstacles et les pesanteurs qui entravent l'atteinte des objectifs fixés.