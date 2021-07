Sénégal: Saint-Louis - 11.011 candidats dont 6088 filles et 4923 garçons attendus dans les 38 jurys

L'Académie de la région de Saint-Louis compte au total 11.011 candidats inscrits qui se pencheront ce jeudi 29 juillet sur les épreuves du Baccalauréat général 2021.

Parmi ces 11.011 candidats figurent 6088 filles et 4923 garçons qui sont répartis dans les 38 jurys ouverts dans 33 centres principaux et 13 centres secondaires. Il s'agit, en effet, de 9818 candidats dont 5598 filles et 4220 garçons pour les séries littéraires et 1193 candidats dont 490 filles et 703 garçons pour les séries scientifiques. Parmi les séries littéraires, il y a 3760 candidats en série L'1 ; 5979 candidats en série L2 ; 22 en LA et 57 en L-AR.

S'agissant des séries scientifiques, l'Académie compte 44 candidats en S1 ; 1143 candidats en S2 et 6 autres en S3. Toujours sur ces 11.011 candidats inscrits dans l'Académie de Saint-Louis, l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Saint-Louis Commune en compte 3114 dont 1695 filles et 1419 garçons ; l'IEF de Saint-Louis Département en a 856 candidats dont 496 filles et 360 garçons.

3172 candidats sont enregistrés à l'IEF de Dagana dont 1681 filles et 1491 garçons ; l'IEF de Podor en a 2624 candidats dont 1507 filles et 1117 garçons ; et 1245 candidats inscrits à l'IEF de Pété dont 709 filles et 536 garçons.