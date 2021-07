Congo-Kinshasa: Un nouvel ouvrage, un cadeau spécial au public - «Patrice Lumumba, le Sankuru et l'Afrique » ?

Mme Cécile Manya, auteure du livre et fille du grand Docteur Manya K'Omalowete a Djonga de l'Université de Lausanne en Suisse

L'ouvrage se découvre comme un cadeau. Je tiens à ce que l'effet de surprise reste intact", déclare Cécile Manya, auteure de "Patrice Lumumba, le Sankuru et l'Afrique" ?, en réponse à la question de savoir quelles sont les grandes articulations de son nouvel ouvrage consacré à Lumumba ? Esprit ouvert. Démarche d'une haute portée intellectuelle. Devoir de mémoire. Ce nouvel ouvrage de Cécile Manya, loin des considérations et passions politiques, est plus qu'un bréviaire. C'est une source intarissable d'enseignements pour tous ceux qui sont intéressés à découvrir, s'inspirer ou comprendre l'histoire, les œuvres et la pensée de Patrice Emery Lumumba. A lire absolument !

Interview exclusive à La Prospérité

Quelles sont les grandes articulations de votre nouvel ouvrage consacré à Lumumba ?

Mon livre est une étude approfondie et historique de la vie et de la pensée politique de Patrice Lumumba. On y retrouve des informations absolument inédites. L'élaboration du livre a pris plusieurs années. Des enquêtes ont été réalisées sur le terrain. Des interviews essentielles ont pu être faites. Ce livre est le fruit de recherches minutieuses. Le travail exceptionnel qui a permis la réalisation de ce livre unique a été réalisé par mon père, le Docteur Manya K'Omalowete a Djonga, de l'Université de Lausanne en Suisse. Il est le grand spécialiste de la vie et de la pensée politique de Patrice Lumumba. L'ouvrage se découvre comme un cadeau. Je tiens à ce que l'effet de surprise reste intact.

Quelle est la portée réelle de cette publication en ce temps de Covid-19 et de récession économique ?

Pensez-vous que les gens n'ont pas besoin d'espoir ni de retourner à leur source pendant cette période compliquée ? Bien au contraire. On ne peut avancer que lorsque l'on sait d'où l'on vient et se projeter dans le futur qu'avec l'enseignement du passé. Les gens ont plus que jamais besoin qu'on leur parle d'héroïsme et de ténacité.

Pourquoi le Sankuru alors que dans agir, Lumumba était de A à Z un nationaliste ?

Qu'entendez-vous par "dans agir" ? Lumumba était bel et bien un héros nationaliste, mais il est né quelque part, sachez-le ! Le Sankuru est la région natale de Patrice Lumumba et également celle de mon père, le Docteur Manya K'Omalowete a Djonga. En étudiant mon livre, vous découvrirez à quel point il était important de se pencher, avec un regard historique, sur cette région pour ne pas passer à côté d'informations de la plus haute importance. L'étude qui a conduit à la réalisation de "Patrice Lumumba, le Sankuru et l'Afrique" est minutieuse.

N'avez-vous pas l'impression de réduire l'envergure de son personnage aux seules considérations de ses souches d'origine ?

De quelle réduction parlez-vous donc ? Le livre présente Patrice Lumumba comme un héros national et international avec l'historique détaillée de sa marche vers le gouvernement. Au travers du titre de l'ouvrage le lecteur doit comprendre que l'on aborde enfin le sujet avec une approche de spécialiste.

Quelles sont les vraies motivations pour lesquelles vous y mêlez le Sankuru et l'Afrique, comme s'il s'agissait de deux continents ?

Monsieur, j'ai déjà répondu en grande partie à votre question. Le Docteur Manya K'Omalowete a Djonga est le spécialiste de la vie et de la pensée politique de Patrice Lumumba. En tant que référence en la matière mon père a fait des choix très précis et justifiés. Il met en relief le Sankuru et l'Afrique pour en parler de façon détaillée au regard de la question. Votre interrogation montre bien que cet aspect politique et historique n'a jusqu'à maintenant jamais été traité correctement.

Pourquoi avez-vous pensé à ce rapprochement dont l'imaginaire populaire aurait du mal à en cerner les contours que vous, l'auteure du livre, vous voudrez bien pousser les lecteurs à comprendre ?

Il ne s'agit plus de laisser les gens "imaginer". Je vous présente une étude très précise. Les gens pourront y puiser les informations essentielles qui leur manquent.

S'il vous était donné de vous présenter, vous-même, que diriez-vous sommairement en ce qui concerne votre cursus aussi bien académique que professionnel ?

J'ai fait toutes mes études en Suisse. Etant de nationalité suisse, c'est également dans ce pays que je travaille. J'ai sorti sept livres qui poussent le lecteur à se poser les bonnes questions notamment sur la grandeur Noire et la liberté des femmes. Je traite également le sujet de l'évolution personnelle. Mon parcours est celui d'une personne combattive qui a fait un retour aux sources grâce à son père et à l'étude de ses travaux panafricains exceptionnels.

Je travaille énormément, donc ne m'octroie aucun jour de congé. Je m'épanouis dans ce travail, qui me passionne, et dans lequel il est question de restaurer les vérités sur l'Afrique, le respect dû à toute femme et la combattivité dans la vie. Mes livres sont vendus dans le monde entier. Ils sont également disponibles en Ebook ainsi qu'en version gros caractères pour les personnes âgées ou malvoyantes. Je possède également une boutique en ligne.

Après la publication de cet ouvrage, avez-vous déjà d'autres publications en gestion ?

Absolument. L'écriture est une seconde nature pour moi. C'est une arme redoutable lorsqu'elle est utilisée de la bonne façon. J'aime instruire sur des sujets essentiels car tout commence par la connaissance. L'Africain détient l'avenir de son continent entre les mains. En ayant les bons schémas dans la tête il va pouvoir poser les bonnes actions. L'instruction est donc primordiale. C'est à ce niveau-là que se situe mon travail, et j'en suis fière.

Si oui, lesquelles ?

Des écrits sur mes thèmes de prédilection avec une approche évolutive car je ne cesse moi-même d'évoluer, de me "bonifier". Le résultat final reste donc une belle surprise. Je suis constamment en état de recherche et d'auto-perfectionnement.

Pour revenir à l'ouvrage en cours de publication : ce sera à quelle date précise et où ?

L'ouvrage sera entièrement prêt dans quelques jours. J'ai déjà validé la couverture. Il sera édité par Le Lys Bleu Editions.

Quel est le public cible et qui seront vos invités de marque ?

Toute personne désireuse de s'instruire sur le combat, la vie et la pensée politique de Patrice Lumumba découvrira dans mon livre ce qu'il lui faut et au-delà. L'invité de marque est également celui qui a initié et dirigé les travaux pour sa réalisation : mon père, le grand Dr Manya K'Omalowete a Djonga.

Avez-vous un autre message particulier à adresser à ceux qui s'y seront intéressés ?

J'adresse un message de gratitude à toutes les personnes qui me suivent, sur les réseaux, à mes lecteurs et lectrices du monde entier.

J'adresse également un message de fortification. J'exhorte tout Africain, quel que soit son lieu de résidence dans le monde, à prendre conscience de sa valeur et de celle de sa culture. Je dis à toutes les personnes de couleur : "Instruisez-vous sur votre histoire, n'attendez rien de l'extérieur, mais tout de vous-mêmes ! Œuvrez à votre propre libération mentale. Détachez-vous des chaînes que l'on vous a mises de force par la religion et qui vous rendent encore captifs aujourd'hui. Soyez conscients de votre valeur et du fait que vous êtes des êtres à part. Levez-vous !"