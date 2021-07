Ile Maurice: Le pays reste engagé dans le renforcement de ses relations diplomatiques

communiqué de presse

Maurice, en tant que fervent représentant de la diplomatie participative, reste engagé à renforcer ses relations diplomatiques aux niveaux bilatéral, régional et multilatéral. C'est ce qu'a réaffirmé M. Alan Ganoo, ministre des Transports routier et du métro léger, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, lors du traditionnel déjeuner annuel en honneur des membres du corps diplomatique qui s'est tenu, hier, à l'hôtel Le Suffren et Marina, à Port-Louis.

D'emblée, le ministre a souligné que les membres du corps diplomatique jouent un rôle essentiel dans le maintien des relations bilatérales entre la République de Maurice et leur pays. Ces relations ont prévalu lorsque le pays a dû faire face à plusieurs défis reliés à la logistique d'approvisionnement en raison de la pandémie de la COVID-19.

Les membres du corps diplomatique ont répondu présents dans ces moments difficiles, et le pays a bénéficié de dons de diverses sources, ainsi que par le biais de l'Organisation mondiale de la santé. Le ministre a aussi exprimé sa gratitude pour les différentes formes d'assistance reçues pour l'achat de vaccins contre la COVID-19 pour les Mauriciens.

Par ailleurs, M. Ganoo s'est appesanti sur les différents projets mis en œuvre par le gouvernement afin de relancer l'économie, notamment la création d'une industrie pharmaceutique en tant que nouveau pilier économique, avec un capital initial de MUR 1 milliard, et des procédures entamées par son ministère en collaboration avec d'autres ministères afin de préparer le retour des visiteurs à Maurice.

Le ministre a également rappelé les quatre principaux accords commerciaux que Maurice a récemment conclus, à savoir l'accord de libre-échange avec la Chine, l'accord global de coopération économique et de partenariat avec l'Inde, l'accord de libre-échange continental africain et l'accord de partenariat économique avec le Royaume-Uni qui élargira l'accès préférentiel au marché. Il a aussi évoqué les efforts déployés par les autorités mauriciennes pour sortir le pays de la liste grise du Groupe d'action financière et de la liste noire de l'Union européenne.

Le ministre des Affaires étrangères a rappelé que Maurice participera à l'Expo 2020 de Dubaï, qui se tiendra du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, afin de promouvoir les différents secteurs de l'économie mauricienne.