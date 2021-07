Angola: L'AIMCA promeut le 5ème séminaire sur l'industrie des matériaux de construction civile

Luanda — L'Association des industries des matériaux de construction d'Angola (AIMCA) organise, vendredi 30 juillet, le 5ème Séminaire sur les industries des matériaux de construction civils, en vue d'analyser les défis actuels du marché.

Sous la devise "Ensemble pour construire l'Angola - Perspectives et défis", l'événement est la plus grande plateforme d'interaction entre les acteurs du secteur de la construction civile.

Selon la note de l'AIMCA, à laquelle l'Angop a eu accès, le forum a pour objectif d'analyser les enjeux actuels du marché de la construction civile et de recueillir de précieuses contributions de tous les professionnels, notamment à l'heure où la pandémie du Covid-19 se prolifère dans le monde et affecte différentes économies.

Se déroulant dans l'une des unités hôtelières de Luanda, le séminaire réunira les plus grandes entreprises et spécialistes opérant en Angola sur le marché de la construction civile, et que le souhait est d'obtenir des contributions susceptibles de dynamiser le contexte actuel, malgré les circonstances économiques de différents opérateurs de ce segment.

L'AIMCA, en tant que partenaire de l'Exécutif, se dit fermement engagée à dynamiser l'industrie locale, visant à favoriser une production interne de qualité.

Créée en 2015, l'association est une personne morale de droit privé à but non lucratif, qui a surgi à l'initiative de plusieurs entreprises leaders de ce secteur, agissant en tant que structure associative sectorielle nationale.

En plus des entreprises et des partenaires institutionnels, l'AIMCA compte 33 membres et joue un rôle actif auprès des consommateurs, en garantissant la qualité des produits et en promouvant les meilleures pratiques en matière de construction durable.